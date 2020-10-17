Жириновский призвал отказаться от колец и бороды на время пандемии

Москва, 17 октября. Для борьбы с пандемией коронавируса лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире Радио «КП» призвал к жестким ограничениям. В частности, речь идет о запрете обручальных колец, пирсинга и бороды. Женщинам же, по мнению политика, стоит сидеть дома, поскольку «в основном работают мужчины».

Жириновский заявил, что «на второй день» пандемии снял обручальное кольцо.

«Никаких колец на руках, никаких браслетов. Ничего в уши не втыкать. Все это очень большое скопление микробов. Сразу вы не заболеете», — заявил парламентарий, добавив к ограничениям и ношение часов.

Людей, которые носят бороду, лидер ЛДПР назвал бессовестными, поскольку «это же негигиенично» из-за скопления микробов. Кроме того, Жириновский призвал всех мужчин носить короткие прически.

Журналисты поинтересовались, что в таком случае делать женщинам.

«Платочек надеть или дома сидеть. И нечего трясти своими волосами и везде инфекцию разбрасывать. В основном работают мужчины», — подчеркнул Жириновский.

В последние дни в России фиксируется резкий прирост заболеваемости COVID-19. В пятницу коронавирус был диагностирован у 15 150 человек. Этот показатель является антирекордом с начала пандемии. В общей сложности во всех регионах РФ выявлено 1 369 313 случаев заражения.

Вечером в пятницу стало известно, что за сутки в Москве скончались 56 пациентов. К этому дню на аппаратах ИВЛ в московских больницах находятся 318 человек.