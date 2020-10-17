Коронавирус будет лидером среди «осенних» заболеваний в России

Москва, 17 октября. Этой осенью заболеваемость коронавирусом будет выше по сравнению с другими простудными инфекциями. Об этом в интервью Youtube-программе «Дайте сказать» заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«В этом году, в этом сезоне, удельный вес простудных заболеваний, вызванных коронавирусом, будет выше, чем другими штаммами вируса», — выразил мнение врач.

В пятницу в России был зарегистрирован рекордный за всю пандемию суточный прирост заболеваний: COVID-19 был диагностирован у 15 150 человек, передавал RT. В общей сложности в стране выявлено 1 369 313 случаев заражения, скончались 23 723 пациента.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об «одномоментном подъеме» заболеваемости. Она настоятельно призвала граждан не забывать о масочном режиме и социальной дистанции, иначе ситуация может стать намного серьезнее.