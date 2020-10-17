Названо главное отличие гриппа от COVID-19

Москва, 17 октября. Обычный грипп и COVID-19 имеют схожие симптомы, особенно на начальной стадии заболевания. Как сообщает портал Bgr, есть важный симптом, позволяющий различить два этих заболевания.

Коронавирус и грипп проявляются такими симптомами, как повышение температуры тела, головные и мышечные боли, ломота в теле. Медики подчеркивают, что главным отличием заболеваний является потеря обоняния при COVID-19.

В отличие от гриппа, когда восприятие запахов также может пропадать, при коронавирусе фиксируется резкая и полная утрата обоняния. Это связано с тем, что при COVID-19 вирус «поражает клетки носа, реагирующие на запах».

При этом при потере обоняния может сохраняться нормальное носовое дыхание, тогда как при гриппе состояние сопровождается насморком.

«Еще один симптом, который может указывать на COVID-19, а не на грипп, — одышка или затрудненное дыхание», — обращают внимание врачи.

Ранее ВОЗ опубликовала предварительные результаты исследования «Солидарность», согласно которым, такие препараты, как ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон, не оказывают значительного влияния на смертность пациентов при лечении COVID-19.

По данным ВОЗ, дексаметазон является пока единственным лекарством, продемонстрировавшим свою эффективность против COVID-19, протекающего в тяжелой форме.