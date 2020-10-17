Пашинян озвучил принцип решения карабахского кризиса

Ереван, 16 октября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что для решения карабахского кризиса необходимо применить формулу «Отделение во имя спасения». По мнению политика, данная формула является современным проявлением принципа самоопределения народов.

Пашинян на своей странице в Facebook объяснил, что принцип «Отделение во имя спасения» является «современным проявлением принципа самоопределения народов». Он предполагает право народов отделяться от государства, «когда существует риск дискриминации, массового нарушения прав человека или геноцида».

Он подчеркнул, что именно этот принцип должен лечь в основу урегулирования карабахского конфликта.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. 9 октября в Москве было принято решение о введение режима прекращения огня на линии соприкосновения, однако «перемирие» не продержалось и суток.

В пятницу город Степанакерт, столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики, подвергся обстрелу в третий раз с 10 октября после того, как вступило в силу соглашение о режиме прекращения огня.