Макрон назвал убийство учителя в пригороде Парижа терактом

Париж, 16 октября. Президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении назвал нападение на учителя в пригороде Парижа терактом.

В пятницу неизвестный мужчина обезглавил человека, выкрикивая исламистские лозунги. В ходе спецоперации преступник был ликвидирован. Жертвой стал преподаватель. Как сообщал RT со ссылкой на французские СМИ, учитель показывал в школе карикатуры на пророка Мухаммеда.

Вечером Макрон прибыл на место происшествия.

«Убитый преподаватель стал жертвой теракта исламиста», — заявил он.

Глава государства поблагодарил силовиков за решительные действия в ликвидации террориста.