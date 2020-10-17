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Макрон назвал убийство учителя в пригороде Парижа терактом

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Макрон назвал убийство учителя в пригороде Парижа терактом

Париж, 16 октября. Президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении назвал нападение на учителя в пригороде Парижа терактом.

В пятницу неизвестный мужчина обезглавил человека, выкрикивая исламистские лозунги. В ходе спецоперации преступник был ликвидирован. Жертвой стал преподаватель. Как сообщал RT со ссылкой на французские СМИ, учитель показывал в школе карикатуры на пророка Мухаммеда.

Вечером Макрон прибыл на место происшествия.

«Убитый преподаватель стал жертвой теракта исламиста», — заявил он.

Глава государства поблагодарил силовиков за решительные действия в ликвидации террориста.

«Мракобесие и насилие не пройдут. Террористам не удастся расколоть общество», — добавил Макрон.

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