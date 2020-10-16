Террористы 38 раз обстреляли населенные пункты в Сирии

Дамаск, 16 октября. За минувшие стуки террористы запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1 38 раз открывали огонь по населенным пунктам Сирии, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

За прошедшие сутки со стороны подконтрольных Турции боевиков не было зафиксировано фактов нарушения режима прекращения огня.

«Вместе с тем, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 38 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», — уточнили в ЦПВС.

В Центре по примирению также добавили, что подразделения российской военной полиции в рамках выполнения положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинции Алеппо. Воздушное патрулирование проводилось силами армейской авиации.

1 Организация запрещена на территории РФ.