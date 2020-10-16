Милонов попал в черный список Азербайджана после посещения НКР. ФАН-ТВ

16 октября Азербайджан включил депутата Госдумы РФ Виталия Милонова в черный список из-за несогласованного с Баку визита в Нагорный Карабах.

Виталий Милонов в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что прибыл в Степанакерт с исключительно гуманитарными целями.

«Я не военный, не шпион и не секретное оружие. Я прибыл в Степанакерт с исключительно гуманитарными целями и намерением помочь людям. Кому нужно обострение? Тем, кто не хочет мира на этой земле», — сообщил Милонов.

По словам парламентария, включение его в черный список — символ того, что политики-агрессоры, развязавшие бойню в Карабахе, не намерены урегулировать конфликт в мирном ключе.

Напомним, что ранее 16 октября город в третий раз с момента вступления в силу режима прекращения огня подвергся обстрелу со стороны ВС Азербайджана.