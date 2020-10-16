За сутки в Москве скончались 56 пациентов с коронавирусом

Москва, 16 октября. За минувшие сутки в Москве скончались 56 пациентов с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб.

С начала пандемии коронавируса в столице зафиксировано 5 906 летальных случаев, общее число больных коронавирусом превышает 353 тыс.

За сутки в Москве были госпитализированы 1140 пациентов, что на 16,8% больше, чем за предыдущую неделю. На ИВЛ в столичных больницах находятся 318 человек.

В пятницу, как сообщал RT, в России был зафиксирован максимальный с начала пандемии суточный рост заболеваний: COVID-19 был диагностирован у 15 150 человек.