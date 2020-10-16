Большинство больных коронавирусом россиян заразились в офисах

Москва, 16 октября. Большая часть случаев заболевания COVID-19 среди работающего населения в России сегодня приходится на офисных сотрудников, сообщила в эфире Первого канала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Максимальный удельный вес среди работающего населения, заболевшего сегодня, — это люди, которые работают в офисе», — сообщила Попова.

Она подчеркнула необходимость соблюдения правил профилактики распространения вируса, что поможет снизить уровень заболеваемости в течение ближайших двух недель.

За минувшие сутки в России COVID-19 был диагностирован у 15 150 человек, что является максимальным показателем с начала эпидемии, передавал RT. В Москве впервые за осень выявлено более 5 тыс. заболевших за сутки.