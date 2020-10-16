Эксклюзивное видео: Милонов ответил на включение его фамилии в черный список Азербайджана

Степанакерт, 16 октября. Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН назвал включение своей фамилии в черный список Азербайджана символом того, что развязавшие войну агрессоры не хотят участвовать в мирном урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

Парламентарий прокомментировал новость о том, что Азербайджан включил его в черный список, поскольку там посчитали, что российский депутат должен был согласовать с Баку свой визит в Карабах.

«Если эта та страна, которую я видел как бомбящую мирных людей; та страна, которая посылает турецкие беспилотники, чтобы они убивали женщин, детей, бомбили мирные города; то я, наверно, не хочу быть в белых списках у этой страны, я лучше буду в самых черных списках. Потому что мое черное неприятие подобного рода несправедливости зашкаливает», — подчеркнул депутат.

Милонов выразил благодарность Баку за такую реакцию, однако подчеркнул, что Азербайджану следовало бы «одуматься».

«Цивилизованное государство, которое пытается быть членом мирового сообщества, не должно себя так вести. И даже если на левом плече сидят боевики из ИГИЛа (запрещенная в РФ группировка) и господин Эрдоган, господин Алиев не должен себя вести так, как человек, который навсегда занесет свое имя в черные списки азербайджанской истории. Ведь он толкает сынов Азербайджана на конфликт, на братоубийственную войну, на смерть», — отметил парламентарий.

Милонов выразил надежду, что президенты Азербайджана и Турции примут решение о прекращении боевых действий в Карабахе.

«Они могут включить меня пожизненно в этот список, главное чтобы они не включали в списки погибших мирных жителей. А они именно это и делают. Они ведут войну, они являются сейчас убийцами, и кровь людей на их руках, на их совести. Как они с этим будут жить? Вот это посмотрим», — резюмировал Милонов.

В беседе с ФАН парламентарий подчеркнул, что прибыл в Степанакерт с гуманитарными целями.

«Включение меня в черный список — символ того, что политики-агрессоры, развязавшие бойню в Карабахе, не намерены урегулировать конфликт в мирном ключе. Я не военный, не шпион и не секретное оружие. Я прибыл в Степанакерт с исключительно гуманитарными целями и намерением помочь людям. Кому нужно обострение? Тем, кто не хочет мира на этой земле», — заявил парламентарий.

В настоящее время Милонов находится в Степанакерте. Ранее в пятницу сообщалось, что город в третий раз с момента вступления в силу режима прекращения огня подвергся обстрелу со стороны ВС Азербайджана.

Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. 27 сентября начался новый виток конфликта. При этом Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в нанесении ударов по своим позициям.

В Москве 9 октября по инициативе российской стороны состоялись переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана, на которых было достигнуто соглашение о прекращении огня с полудня 10 октября. Однако менее чем через сутки стороны обвинили друг друга в нарушениях перемирия, бои продолжились.

По данным на 20-й день войны в Карабахе, с армянской стороны погибло 633 военнослужащих и 34 мирных жителя.