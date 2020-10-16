Милонов попал в черный список Азербайджана из-за посещения Карабаха

Баку, 16 октября. Азербайджан включил депутата Госдумы РФ Виталия Милонова в черный список из-за несогласованного с Баку визита в Нагорный Карабах.

В пятницу Милонов посетил город Степанакерт — столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики. О своей поездке парламентарий сообщил в Instagram. На одном из фото он показал развалины здания. По его словам, именно так сейчас выглядит город.

Депутат провел несколько встреч. В частности, состоялись переговоры с президентом НКР Араиком Арутюняном.

«Мы очень надеемся, что мирное небо Арцаха будет надежно защищено от агрессии и никакие турецкие БПЛА более не унесут жизни», — написал Милонов.

Он также встретился со спикером парламента НКР Артуром Товмасяном.

По мнению азербайджанской стороны, свой визит в Карабах российский депутат должен был согласовать с Баку.