Эксперты оценили идею «Победы» закупить тренажеры для улыбки

Москва, 16 октября. Эксперты в беседе с телеканалом «360» раскритиковали идею авиакомпании «Победа» закупить тренажеры для идеальный улыбки бортпроводников.

Ранее авиакомпания заявила, что собирается закупать тренажеры для улыбки в свою школу бортпроводников. Речь шла о трех тысячах подобных устройств.

Косметолог Дарья Баскакова однозначно заявила, что использование подобного тренажера вредно.

«Потому что ни к чему другому, как к тренировке мимических мышц и, соответственно, тренировке мимических морщин, они не ведут», — уточнила она.

Эксперт также посоветовала перед использованием проконсультироваться со стоматологами, не грозит ли использование тренажера проблемами с прикусом, деснами или периодонтом.

Тренер по фейс-фитнесу Елена Федотова сообщила, что в компаниях сегодня услуга по управлению мимикой является очень популярной. Чаще всего к ней прибегают сотрудники отелей и продавцы в магазинах. По ее словам, «Победа» таким образом ищет решение, «которое может улучшить мимику лица и создать привычку улыбаться».

При этом эксперт сомневается, что тренажер поможет человеку красиво улыбаться. Скорее, он вызовет напряжение на лице.