Степанакерт в третий раз попал под обстрел с начала «перемирия»

Ереван, 16 октября. Город Степанакерт в Нагорном Карабахе подвергся обстрелу в третий раз с 10 октября после того, как вступило в силу соглашение о режиме прекращения огня, передает ТАСС.

В городе сработала сирена воздушной тревоги. Очевидцы сообщили, что слышали не менее восьми разрывов снарядов.

В Москве 9 октября во время переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана было достигнуто соглашение о прекращении огня с полудня 10 октября. Однако менее чем через сутки стороны обвинили друг друга в нарушениях перемирия, бои продолжились, передавал RT.