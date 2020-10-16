Москва, 16 октября. Известный автор скандального блога Лена Миро прокомментировала смерть Дмитрия Стужука от COVID-19. Статью об этом она разместила в своем Lifejournal.

У популярной инстаблогерши Софии Стужук погиб муж с подтвержденным диагнозом COVID-19, что никак не удивило Лену Миро. По ее мнению, ситуация завершилась вполне логично, если учитывать поведение Дмитрия в период болезни.

«Идиоты часто плохо заканчивают, умирают раньше времени из-за собственной же глупости», — отметила блогер в Сети.

Вернувшись с отпуска и заподозрив неладное, спортсмен поспешил в больницу, где сдал тест на определение коронавируса. Тест показал положительный результат. Дмитрий до последнего не верил в реальность угрозы заболевания.

«Пока сам не заболел, я тоже относился к вирусу посредственно. Мне назначили лечение и стали настаивать в госпитализации, но я считаю, что мне будет удобнее и комфортнее остаться дома и продолжать лечение дистанционно», — комментировал дни болезни Дмитрий Стужук.

Врачи указали на то, что у спортсмена низкое содержание кислорода в крови, однако, он к врачам не прислушался.

«Я считаю, что критическое содержание кислорода наступает после отметки 90, а у меня 94–96, с таким показателем можно проходить лечение дома», — заявил перед смертью блогер.

Через несколько часов он впал в кому и пережил клиническую смерть. Прибывшие к нему домой медики скорой помощи в первый раз реанимировали Стужука, но второй кризис оказался летальным. Дмитрий умер, не приходя в сознание. У него остались трое детей.