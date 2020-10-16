Глава ВОЗ назвал единственное эффективное средство против COVID-19

Женева, 16 октября. Дексаметазон является пока единственным лекарством, продемонстрировавшим свою эффективность против COVID-19, протекающего в тяжелой форме. Как сообщает ТАСС, об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«На настоящий момент кортикостероид дексаметазон по-прежнему является единственным терапевтическим средством, показавшим эффективность против COVID-19 для пациентов с болезнью в тяжелой форме», — сообщил он.

Глава ВОЗ напомнил о масштабном исследование под названием «Солидарность», участие в котором приняли 13 тыс. пациентов в 500 больницах из 30 стран. По его итогам ВОЗ дала рекомендации по прекращению использования лопинавира и ритонавира при лечении новой формы коронавируса.

«Промежуточные результаты этого исследования теперь показывают, что другие два средства — ремдесивир и интерферон — имеют слабый эффект на предотвращение смертности или сокращение времени пребывания в больнице», — заявил Гебрейесус.

Ранее ВОЗ опубликовала промежуточные результаты исследования «Солидарность». Согласно выводам организации, такие препараты, как ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон, практически не оказывают влияния на смертность пациентов при лечении COVID-19. Как сообщал телеканал «360», ремдесивир был рекомендован Минздравом России для лечения инфекции.