Застой на Московском кинофестивале: в Совфеде потребовали возродить Госкино

42-й Московский международный кинофестиваль приковал небывалое внимание россиян к отечественному кино: из 13 картин в основной конкурс попали четыре наших, еще четыре вошли в состав «документалки». 18-й раз в истории фестиваля одержала победу российская картина — драма «Блокадный дневник» Андрея Зайцева. В то время как участники демонстрировали, на что способно киношное подвижничество во время пандемии, политики, искусствоведы жестко раскритиковали работу отрасли и всерьез заговорили о возрождении системы Госкино. Советский кинематограф в XXI веке — шутка или реальность? Смотрите видеорепортаж ФАН.

«За 15 лет Фонд кино произвел 300 картин, из которых всего 10 можно считать достойными произведениями киноискусства. Подавляющее большинство продуктов Фонда кино служит понижению духовно-нравственного уровня нашего народа», — заявил на форуме «Россия инновационная: от науки к бизнесу» народный артист России Николай Бурляев.

Член Патриаршего совета по культуре больше не может слышать хриплые вздохи отечественной киноиндустрии. Отрасль больна, но дело вовсе не в коронавирусе. В российском прокате каждый год окупается не больше 20% картин, говорит актер и кинорежиссер. Все потому, что ставка на коммерческий успех идет в разрез с постановлением правительства от 31 декабря 2009 г. N 1215 «О Федеральном фонде социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии». Цель Фонда кино не извлечение прибыли, а поддержка отечественной кинематографии, гласит документ.

«Российский кинематограф и телевидение игнорируют основополагающие установки указа президента об основах и стратегии государственной культурной политики, — бьет в колокола советский, российский актер и кинорежиссер. — Этот указ не воплощается в должной мере уже шесть лет по причине вседозволенности культуры и безответственности в вопросах качества произведений и распределения государственных средств».

Отгремевший в октябре 42-й Московский международный кинофестиваль вопреки пандемии и так называемой западной изоляции оказался насыщенным. Однако разнообразие и зрелищность картин — скорее случайность, чем показатель прогресса, утверждает программный директор.

«На московском кинофестивале стабильная команда. Есть ощущение застоя. Я несколько раз пытается ввести молодых специалистов в состав команды, к сожалению, это встречало неприятие коллег. Побороть его мне не удалось, — признался Кирилл Разлогов в интервью корреспонденту ФАН. — Каждый год на ММКФ одно и то же среднее качество фильмов, три шедевра, 20 картин высокого класса, 50 картин приличных, 100 картин барахла. Я работаю на фестивале с 1965 года, процент тот же самый».

Кинофестиваль порадовал в пандемию большим количеством российского кино. Из 13 картин в основном конкурсе четыре сняты отечественными режиссерами. Вниманию широкой публики организаторы предложили психологический триллер «Гипноз» Лауреата премии Правительства России в области культуры Валерия Тодоровского.

«Я стараюсь делать хорошие фильмы, это лучшее, что я могу сделать!» — заявил он корреспонденту ФАН во время премьеры своего детища.

Старания кинорежиссера и актеров зрители, кажется, оценили по достоинству.

«Показана псевдопсихология, которая портит людей, это шарлатанство, псевдонаука, — делится впечатлениями после просмотра ленты москвичка Алла Горшкова. — Музыка хорошая. Анна Друбич замечательный композитор. Снег идет все время, гипноз в целом. В этот транс входишь!»

А вот кинокритика Алексея Коленского фильм разочаровал.

«Мне стыдно, что у нас в России произведен фильм «Гипноз». Это не самый кромешный стыд, но тем не менее, — разводит руками редактор отдела «Кино» газеты «Культура». — Тодоровский привлекает хороших актеров. Резко заметно, что они не живут в кадре вместе, нет атмосферы. Снимают звезд, потому что они звезды, их телевидение раскрутило, они никакие не звезды! Мы не снимаем простых людей, потому что не умеем занимательно рассказывать об их жизни».

Проблемой современных российских кинорежиссеров эксперт назвал «нехватку образности» и отсутствие опыта работы с жанрами.

«У нас режиссер ставит камеру с точки зрения Бога. Это оправдано в творчестве Андрея Тарковского, у которого Бог был сам себя не понимающим Солярисом, Андрея Рублева — Троицей в этом аду, но это не оправдано, когда человек масштаба, не соответствующего художнику, начинает снимать кино как данность, — объясняет свою позицию кинокритик. — Теряется контакт со зрителем. Он не берет меня за пуговицу, не придвигает к себе и не бьет по голове. Он просто неспособен на это, ему не поддается кинореальность! В итоге идет дискредитация спорта, войны. Спорт особенно жалко. Кто захочет узнать, кто такие Яшин и Стрельцов, посмотрев этот ужасный фильм? (Фильм «Стрельцов». — прим. ФАН ) Все! Мы не узнаем про Яшина и Стрельцова! Авторы заспамили поляну!»

Страна сможет воссоздать национальную киноиндустрию, а вместе с ней повысить качество и окупаемость отечественных картин, лишь вернувшись к модели Госкино, уверены эксперты.

«Не все можно отдавать в частные руки. Атомную бомбу нельзя, потому что это оружие. Экран — это духовное стратегическое оружие государства, недаром Пентагон вкладывает огромные деньги в кино. Необходимо создать российский комитет кинематографии, Роскомкино, с компетентным редакторским пулом», — заявил Николай Бурляев.

Госкино сможет за три года увеличить количество фильмов в четыре раза, уверен Народный артист России, а еще через два года — ежегодно выпускать по 300 фильмов. Для этого доля госфинансирования должна составлять «не меньше 51%», но лучше, как в советские времена, все 100.

«Революция состоит в возвращении системы Госкино, когда деньги дают не компании, которая будет производить что-то, что захочет, а на сценарий, который куплен Госкино и на который оно объявляет конкурс. Тогда оно выбирает продюсеров и режиссеров, — поддержал идею Алексей Коленский. — В такой системе Тодоровский вряд ли найдет свое место, слава богу».

Художники научатся нести ответственность за качество ленты, если она будет проходить обязательную редакторскую экспертизу, считает он.

«То, что я вижу в сценарии, я бы не пустил на экран! Знаете, как у нас проходят питчинги в Минультуры? Я хочу поставить фильм о выдающемся спортсмене середины 19 века. У нас был такой фильм! У нас не было. Берем! Это патриотизм. О чем история — никому не интересно. Эти люди неспособны рассуждать на этом уровне», — считает Алексей Коленский.

30 лет почти полного отсутствия качественных отечественных фильмов и засилья зарубежных картин обернулись угрозой национальной безопасности страны, рассказала член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Грешнякова.

«Я считаю, что точка невозврата еще не пройдена, но мы к ней подошли, — заявила она в интервью корреспонденту ФАН. — Мы стоим на рубеже: или мы утрачиваем абсолютно все, или цепляемся за наши корни, скрепы, традиции и начинаем возрождать. Сейчас наступил период — острая необходимость возрождения. Государство в этом очень сильно заинтересовано».

У сенатора болит душа за российское кино. По ее словам, киноэкраны заполонили «иностранный заказ и пропаганда».

«Это культурная и интеллектуальная безопасность. ГМО есть как в продуктах, так и в интеллектуальных вещах, — рассуждает политик. — С одной стороны, это усилитель вкуса, когда мы это все хапнули и увидели: у нас этого не было, супер! А сейчас мы понимаем, что мы получили, когда мы этого под самую макушку накушались? Мы получили патриотов? Близлежащие республики СССР, на чем они воспитаны? Ту же Украину возьмем. Порваны связи».

Современный российский кинопрокат оккупирован транснациональным голливудским продуктом, и, по разным данным, доля выручки от отечественного кино занимает в нем не больше 15%.

«У нас было очень много споров по поводу созданных на государственные деньги картин, я не буду называть авторов и фильмы... Они несли в себе разрушительную тенденцию для государства, — говорит Елена Грешнякова. — Должен быть заказ государства на то, что оно хочет видеть в кинематографе. Кордоны, которые пропускают фильм или передачу на экран. Контроль, не цензура, как раньше, не то слово сказал, не там запятую поставил или не так улыбнулся или не так про чиновника сказал, и все, тебе запрет!»

Член Общественного совета при Минкультуры Евгений Григорьев категорически отверг предложение парламентария.

«Искусство по приказу не рождается. Стопроцентный госзаказ приведет к тому, что будут снимать дорогое, не нужное никому кино», — сказал режиссер театра и кино.

Евгений Григорьев уверен: созданием национальной модели кинематографии должно заняться творческое сообщество, а уже потом — государство.

«Импульс должен исходить от индустрии. Мы должны собраться и сказать: «Ребята, если мы хотим увеличить количество зрителей наших работ, мы должны, например, сделать независимый эндаумент-фонд для поддержки неигрового кино, определить институты, которым это может быть полезно и интересно», — считает экс-президент Гильдии неигрового кино и телевидения.

Система Госкино «убьет художника», считает режиссер, подвергая фильмы цензуре так же, как, например, современные фонды поддержки, выделяющие деньги только на угодные им темы.

«Искусство надо защищать от этого, — настаивает Евгений Григорьев. — С другой стороны, его нужно обкладывать обязательствами, чтобы кино было закончено. Должна быть творческая конкуренция, разные источники финансирования. Чем их будет больше, тем будет легче государству».

Полный контроль государства за отраслью спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал утопией. Госкино не сможет приносить пользу, если не воссоздать весь Советский Союз.

«По-другому нельзя, тогда это все выглядит фарсом, — заявил доктор искусствоведения. — Если мы вернемся в СССР, пожалуйста. Будут театральные сети в собственность государства, замкнутая структура, государственное производство. Тогда надо возрождать огромную машину редакторов, которые существовали на всех студиях, департамент или Госкино, где люди формируют контент. При этом надо еще воссоздать ЦК КПСС, которая дает идеологический заказ. Если этого не сделать, то все рецепты, о которых сейчас говорят, квотирование, госзаказ, это пустое дело».

При этом театральный критик озвучил свой рецепт вывода российского кинематографа из тупика.

«Фильм Андрея Кончаловского традиционно получает премию в Венеции, потому что это большой мастер и крупное культурное явление. У нас есть такие штучные люди, у нас нет массового продукта. Это разные вещи. Понятно, мы выигрываем, например, в мультипликации. Вдруг «Маша и медведь» становится суперхитом всех экранов. Этого мало», — сказал Михаил Швыдкой.

Производить нужно больше и качественнее, тогда и Госкино не понадобится, уверен телеведущий.

«Для того, чтобы произвести один шедевр, нужно произвести сто приличных или средних фильмов. Чтобы выйти на рынок, нужно предлагать не одну и не пять картин, а пакет 25-30 картин. Они могли бы иметь успех в Китае, Индии, Бразилии. Это очень сложная задача, — отметил он. — За год на экраны должно выходить приблизительно 150 релизов, сейчас меньше значительно».

Вдохнуть новую жизнь в отечественное кино можно только из государственного кармана — на помощь бизнеса во время пандемии рассчитывать трудно. Очевидно, что перемены в отрасль придут не раньше, чем спадет экономическое напряжение во всем мире. В кризисном 2020 году, по данным Минэкономразвития, падение ВВП составит 4%.