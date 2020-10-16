Буланова призналась, что чуть не стала алкозависимой в начале карьеры

Москва, 16 октября. Певица Татьяна Буланова призналась, что в самом начале своей карьеры постоянно употребляла алкоголь, заглушая волнение. Таким образом она чуть было не стала жертвой алкогольной зависимости, рассказала артистка в Youtube-шоу «Скажи Гордеевой».

Ведущая программы спросила у звезды 90-х, как она справлялась с сильным волнением перед выходом на сцену на старте своей карьеры. Оказалось, что именно мама Булановой нашла способ, который расслаблял певицу:

«Первое время мама мне наливала в детскую баночку питания водку. Я шла в туалет, выпивала и мне казалось, что все, я готова», — поделилась Буланова.

Артистка не сразу, но самостоятельно поняла, что подобная привязанность не сможет принести ей ничего хорошего. Она знала, что алкоголь способен сломать все планы и надежды:

«Через какое-то время я поняла, что если я буду так с водкой каждый раз, то я сопьюсь, поэтому перестала», — призналась певица.

Исполнительница хитов 90-х также рассказала, что ее миновало еще и употребление наркотиков — на этот раз при помощи доброго материнского совета. По словам артистки, мать учила ее возвращаться домой до полуночи, «как Золушку», при этом ничего «не принимая внутрь».

Ранее Татьяна Буланова прокомментировала появившиеся в СМИ слухи о том, что она якобы пыталась покончить с собой. Артистка гневно опровергла эти сообщения, признавшись, что «ее угнетает любой ажиотаж вокруг ее персоны», как позитивный, так и негативный.

Сейчас певица переживает не самые легкие времена — недавно она пережила микроинсульт, и эти проблемы со здоровьем наложились на финансовые трудности в связи с пандемией коронавируса.