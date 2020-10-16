В «Яндексе» назвали причины срыва сделки с «Тинькофф»

Москва, 16 октября. «Яндекс» во время переговоров о покупке группы компаний «Тинькофф» шел навстречу Олегу Тинькову. Решение выйти из сделки было принято, поскольку требования основателя TCS Group постоянно росли. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в заявлении управляющего директора IT-гиганта Тиграна Худавердяна.

По словам Худавердяна, компания была согласна с тем условием, чтобы после покупки Олег Тиньков продолжал бы участвовать в управлении банком и помогать «Яндексу». Он добавил, что подобные условия были логичными, «потому что вследствие сделки Олег стал бы крупным акционером «Яндекса».

Однако, по словам топ-менеджера, в ходе переговоров со стороны Тинькова «возникали новые требования».

«Поэтому, когда сегодня мы узнали, что Олег принял решение выйти из сделки, мы не удивились», — пояснил он, добавив, что изначально «Яндекс» был готов строить с «Тинькофф» партнерские отношения

Худавердян уточнил, что объединение компании с банком было важным, поскольку у них есть несколько совместных проектов.

В пятницу TCS Group, которая владеет «Тинькофф Банком», сообщила о прекращении переговоров с «Яндексом», передавал RT. В компании уточнили, что данное решение было обоюдным и связано с невозможностью договориться об окончательных условиях сделки.

В конце сентября TCS Group объявила о достижении принципиального соглашения с «Яндексом» о покупке им компании за 5,48 млрд долларов. В минувший четверг появилась информация о том, что Тиньков рассматривает также другие возможные варианты сделки. По данным СМИ, банк может приобрести МТС Владимира Евтушенкова.