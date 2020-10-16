Собчак сняла фильм про уборщицу, которая победила на выборах

Кострома, 16 октября. Телеведущая и политик Ксения Собчак сняла документальный фильм про уборщицу, которая победила на выборах. Об этом рассказывает Starhit.

Бывшая участница гонки за президентское кресло Ксения Собчак посетила Повалихинское сельское поселение, чтобы лично узнать, как изменилась жизнь бывшей уборщицы Марины Удгодской. Реалии женщины поменялись всего за один день. На протяжении четырех лет она работала техничкой. Ее жизнь перевернулась с ног на голову, когда местный чиновник Николай Локтев попросил ее выступить как технический кандидат на выборах.

«Конечно, я не рассчитывала на победу, но неожиданно местные жители отдали свои голоса за меня», — рассказывает нынешний глава поселения.

Победа Марины удивила не только ее, но и всю страну. Удгодская мгновенно стала главной героиней федеральных СМИ. Не удержалась от личного знакомства с женщиной и журналист Ксения Собчак.

«Сейчас я настроена менять жизнь земляков к лучшему, однако по началу, конечно, боялась. Я даже хотела отказаться от должности, но потом меня убедили, сказали, что помогут и словом, и делом. В итоге я решила попробовать, сейчас вникаю в дела, разбираюсь», — рассказывает Марина.

По словам бывшей уборщицы, раньше ее заработок составлял три тысячи рублей. Теперь, ее доход увеличится, но Марина за деньгами не гонится. У нее другая цель — оправдать надежды тех, кто за нее проголосовал.

Ранее Марина Удгодская была номинирована на Нобелевскую премию мира, журналисты решили провести эксперимент с выдвижением ее кандидатуры.