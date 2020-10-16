В Киеве объяснили, почему не пропишут в конституции особый статус Донбасса

Киев, 16 октября. Вопрос о предоставлении Донбассу особого статуса не будет рассматриваться для включения в Конституцию Украины. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Алексей Резников в интервью хорватскому изданию N1.

Вице-премьер объяснил, что «Специальный статус» является рабочим обозначением закона, который официально называется «Об особенностях местного самоуправления».

«Мы точно не будем говорить о включении особого статуса в конституцию. Потому что это худший путь, это путь федерализации и потери суверенитета Украины», — сказал Резников.

Он сообщил, что занимает сторону украинского варианта особого статуса Донбасса.

«Это экономическое развитие Донбасса, льготные условия для бизнеса, децентрализация», — объяснил он.

Вице-премьер уверен, если ДНР и ЛНР перейдут под контроль Киева, проживающие там украинцы с российскими паспортами будут иметь право свободного выбора. Им будет разрешено как дальше проживать на территории Украины в статусе иностранцев, так и покинуть Донбасс.

Гражданская война в Донбассе началась после государственного переворота на Украине в 2014 году, по итогам которого жители Луганска и Донецка отказались признавать новое правительство. Киев сразу же начал военные действия против жителей ДНР и ЛНР.