Мартиросян рассказал об атмосфере в семье Воли и Утяшевой после скандала

Москва, 16 октября. Художественный руководитель Comedy Club Гарик Мартиросян в беседе с «Вечерней Москвой» опроверг появившиеся слухи о том, что его друг юморист Павел Воля изменяет своей супруге гимнастке Ляйсан Утяшевой.

Ранее в Instagram появились снимки, на которых Воля запечатлен в нетрезвом состоянии за столиком одного из столичных заведений в компании двух девушек. Фото опубликовала некая Даша Иванова. Девушке 16 лет, и она не скрывает, что работает в эскорте. Она уже заполучила репутацию скандалистки, и ее не пускают в некоторые отели из-за одного дебоша.

Мартиросян, комментируя появление фотографий в Сети, выразил мнение, что СМИ специально «раздувают скандал».

«Я с Пашей все время на связи, и если в их семье был бы какой-то разлад, он бы мне первому сказал. Но у них с Ляйсан, слава богу, все хорошо. А то, что пишет желтая пресса, — всего лишь вымысел», — подчеркнул он.

Шоумен также не исключил, что опубликованные снимки — лишь фотошоп ради того, чтобы «раздуть скандал».

Ранее скандал прокомментировала блогер Лена Миро. По ее словам, она не очень верит в «неземную любовь» Воли и Утяшевой, поскольку за публичными признаниями в любви обычно нет искренности. При этом известная своими колкими высказываниями Миро довольно мягко прокомментировала поведение комика, даже попыталась его защитить.