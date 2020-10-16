12 ноября в России отмечается День синички. Расскажем, откуда появился этот трогательный праздник и поговорим о самой виновнице торжества.

История и традиции Дня синичек

Официально идея отмечать экологический праздник под названием Синичкин день появилась относительно недавно — всего несколько лет назад. Идея учредить специальную дату принадлежит представителям Союза охраны птиц России. Однако сама по себе традиция привечать птичек, прилетающих на зимовку, возникла давно.

Древние славяне считали, что именно 12 ноября слетаются к их домам синички, снегири, клесты, поползни, щеглы и свиристели. Дорогих гостей было принято радушно встречать и вкусно кормить. У наших далеких предков даже существовала на этот счет пословица:

«Покорми птиц зимой, и они сослужат тебе службу весной».

Насыпать горсть зерна милым пичугам не составляло труда, а по весне маленькие труженицы по-своему платили за добро, истребляя назойливых насекомых. К тому же, по народным поверьям, желтогрудые малышки приносили счастье тем, кто о них заботится. Специально к этому дню и стар и млад мастерили кормушки, развешивали их около своего жилища и наполняли угощением для птичек, чтобы привлечь внимание пернатых.

Любопытный факт: в царские времена человека, убившего или причинившего вред синице, могли высечь плетьми или наложить на провинившегося крупное денежное взыскание.

Неудивительно, что на Руси существовало немало разнообразных примет и суеверий, связанных с синицами. Вот лишь некоторые из них:

Если птица бьется в окно и громко и взволнованно пищит — жди тревожных вестей и потерь.

Обнаружили мертвую птичку на крыльце — будьте осторожны: кто-то из недоброжелателей хочет навести порчу на вас или на кого-то из членов семьи.

В качестве подкормки крестьяне часто использовали черствый хлеб и несоленое свиное сало. Лакомство клали в кормушку или на землю и принимались внимательно наблюдать за поведением птичек. Если они начинали трапезу с крошек — считалось, что в следующем году следует ждать хороший денежный куш, если с сала — роста поголовья скота.

Громкое чириканье сулило скорый приход зимы со снегом и морозами.

Кормушкой заинтересовалась целая стая — ожидается снегопад.

Если посчастливилось, и синичка села на руку, нужно быстро загадать заветное желание. Подаст голос — мечта непременно сбудется.

Свист синицы предвещал ясный, безоблачный день.

Немного о синицах

Главные виновницы торжества давно живут бок о бок с человеком и прекрасно чувствуют себя не только в деревне, но и в шумном городе, хотя близких контактов с людьми стараются избегать, предпочитая не брать пищу из рук и улетать, стоит только подойти. Горожане привыкли к этим ярким птичкам, но немногие знают откуда появилось их название.

Большинство из нас ошибочно полагает, что синички получили свое имя от соответствующего окраса оперения, которым наградила их природа, однако это не так. На самом деле желтогрудую пичугу прозвали так за звуки, которые она издает, а вовсе не за цвет перьев.

Синицы относятся к отряду воробьинообразных и широко распространены в Центральной и Северной Азии, на Ближнем Востоке и в Европе. Представителей семейства синицевых можно встретить даже в Северной Африке. Всего оно насчитывает более 60 видов. На территории нашей страны встречаются преимущественно «большие» синицы. Их также называют большаками, зинзиверами и кузнечиками — за способность скакать по ветвям.

Синица по праву считается одним из самых активных истребителей насекомых. Все дело в ее прожорливости и неразборчивости в еде. Эта небольшая с виду птичка практически постоянно находится в процессе поглощения пищи и ест даже тех насекомых, к которым обычно не притрагиваются другие пернатые. За один день она способна съесть больше своего веса, а за летний сезон поглощает около полусотни гусениц!

При этом она все время находится в движении, чтобы эту самую пищу добыть и спрятать на потом, если в данный момент не испытывает чувства голода. Особой тяги к запасам она не испытывает, предпочитая пользоваться плодами чужих трудов. Оказывается, этой малютке «по зубам» даже мелкие летучие мыши, пребывающие в сонном состоянии.

Синицы постоянно исследуют все подряд на предмет съедобности в поисках новой кормовой базы. Они испытывают большую потребность в чистой воде. Если хотите, чтобы желтогрудки облюбовали ваш дачный участок, помимо еды, обязательно предлагайте гостьям питье, иначе они улетят в поисках более комфортных условий.

Орнитологи говорят, что эти птицы способны развивать скорость до 35 км/ч, производя при этом минимум движений крыльями.

Как правило, гнезда синицы обустраивают в дуплах деревьев, причем нередко занимают, так сказать, уже бывшие в употреблении, чтобы не строить новые. Брачный сезон начинается в феврале. Самцы, которые отличаются более ярким окрасом, сами присматривают место для будущего «семейного гнездышка» и зазывают подруг жизни громкими трелями. А вот наведением уюта внутри занимается самочка, которая ищет и приносит солому, прутики, паклю и другие «строительные материалы».

Когда все готово, птичка откладывает от пяти до дюжины яиц и высиживает потомство около двух недель, получая пищу от самца. После появления на свет птенцов их кормят уже оба родителя. Под опекой старших малыши находятся примерно месяц. На крыло они встают в возрасте двух-трех недель, но некоторое время продолжают жить совместно с отцом и матерью. Ученые выяснили, что создавшие пару синицы очень преданы друг другу и стараются не расставаться даже для поиска пищи. За год они успевают вывести птенцов дважды. Средняя продолжительность жизни синицы, увы, невелика — составляет не больше трех лет.

Установлено, что в голодные периоды эти яркие крошки объединяют усилия по поиску пропитания с другими сородичами, например дятлами.

Если вдруг решите завести синичку в качестве домашнего питомца, помните, что больше на эту роль все же подходит попугайчик или канарейка. Несмотря на свою способность быстро адаптироваться и привыкать к клетке, синицы продолжают стремиться на волю, каким-то невероятным образом протискиваясь между прутьев и разбивая клювом деревянные элементы клеток.

Как правильно подкармливать синичек зимой

Эти яркие птички выглядят так трогательно, что возникает желание срочно бежать мастерить кормушку и угощать пернатых гостей. И вот тут встает вопрос: чем правильно кормить синичек и других пернатых, чтобы не навредить им и помочь пережить холодную зиму, когда отсутствует привычная им кормовая база в виде различных жучков и паучков.

Как правило, сердобольные граждане несут птицам хлеб, который уже не годится в пищу. Уверены, люди делают это из самых добрых побуждений и по незнанию, но, как оказалось, такой корм пернатым противопоказан! Дело в том, что они не проглатывают крошки полностью, и некоторая часть остается в зобе. Содержащиеся в хлебе дрожжи вызывают процессы брожения, что может приводить к болезням и даже гибели! Корме того, в список запрещенных продуктов входят:

соленое сало и любая пища, содержащая соль даже в минимальных количествах;

жареные семечки пагубно сказываются на печени;

просроченные продукты;

экзотические фрукты могут вызывать аллергические реакции вплоть до летального исхода.

А теперь разберемся, что пойдет желтогрудым гостьям на пользу и поможет беззаботно дожить до долгожданной весны:

сырые семечки;

крупы (рис, геркулес, пшено, просо, перловка);

свежее сало;

творог;

кусочки мяса;

промышленные корма для попугаев;

яйца;

сушеные ягоды и фрукты;

орехи (кешью, грецкие, кедровые).

Из семечек и круп вместе с детьми можно приготовить полезное и вкусное лакомство для птичек, которое к тому же украсит двор, правда, ненадолго, потому что будет очень быстро съедено.

Нам понадобятся:

формочки для печенья;

трубочка для коктейля;

веревочки;

желатин;

растительное масло;

корм для попугаев;

фольга.

Пакетик желатина разводим теплой водой. Должно получиться некое подобие клейстера, который перемешиваем с кормом. На самом деле наполнитель может быть любым из разрешенных, кроме мяса, сала и яиц. Расстилаем лист фольги и раскладываем на нем формочки, смазанные маслом. Наполняем их смесью, проделываем трубочкой дырочки для веревочек и убираем в холодильник на пару часов до застывания. Вставляем ниточки и идем на улицу вешать получившееся «печенье».

Как видите, кормить синичек правильно совсем не сложно. Потратьте пару минут, повесьте кормушку, и синичка обязательно принесет в ваш дом радость и удачу!