Супермодель в 51 год удивила поклонников снимками в купальнике

Копенгаген, 16 октября. Супермодель из Дании Хелена Кристенсен в 51 год удивила поклонников снимками в купальнике. Женщина выложила откровенные фотографии в аккаунте Instagram.

Знаменитость предстала перед подписчиками в слитном купальнике белого цвета, она позирует на фоне природы. Волосы Хелена забрала в хвост, а дополнить образ модель решила золотым браслетом. Также в Сеть попали снимки, сделанные возле ее дома.

«Освещенная», — такую подпись оставила Кристенсен под новым фото.

На сегодняшний день пост набрал 19 463 лайка. Поклонников восхитили формы модели и не поскупились на комментарии в адрес женщины.

«Ты такая идеальная, разве такое возможно? Потрясающая генетика! Вы всегда выглядите сногсшибательно, мне нравятся это снимки. Приклоняюсь перед тобой. Я использовала твои фотографии для примера лучших работ», — восхищались снимками фотомодели ее подписчики.

Ранее 51-летняя Хелена Кристенсен предстала перед фанатами в полупрозрачном боди, чем удивила поклонников. Этот снимок был частью опубликованного Хеленой ролика, где она меняет облачение на более откровенное — кружевной боди, в котором открывается грудь.