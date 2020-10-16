Пользователь Сети самостоятельно сделал ремонт лучше «Квартирного вопроса»

Москва, 16 октября. После череды скандальных разоблачений программы «Квартирный вопрос» и ее некачественного ремонта пользователь «Пикабу» с ником Torsus показал, как самостоятельно отремонтировал собственную кухню без радикальных мер вроде намертво приклеенных ковриков.

Хозяин кухни площадью всего 5,9 квадратных метра поставил себе цель — оборудовать новую раковину, поставить холодильник, сделать большую рабочую зону и аккуратный стол.

«Иногда привычное окружение достает неимоверно. Старая мебель, не отмывающийся линолеум, дурная планировка… И хочется наконец избавиться от всего этого, взять в руки перфоратор, ломик, топор, да и снести все к лешему, приведя в порядок помещение, которое видело ремонт лет 30 назад», — начал он свой рассказ.

Мужчина «разнес все, кроме стояков», оштукатурил и покрасил стены. У левой стены сумел разместить широкую раковину, далее — метровую рабочую зону и плиту с двумя конфорками у окна Под столешницей смогли найти место мини-холодильник и небольшая духовка. На месте подоконника получился обеденный стол, а под ним — шкаф.

Torsus подробно описал, где и по какой цене покупал материалы, стараясь выбирать качественные, но бюджетные, с какими трудностями столкнулся. Вся его работа заняла три месяца, что восхитило пользователей «Пикабу». Они осыпали автора публикации комплиментами, отметив, что новая кухня смотрится функционально и стильно. Отдельной темой для восторгов стало сравнение работы мужчины с командой «Квартирного вопроса», которая задействует огромные бюджеты, оставляя заказчиков недовольными.

Одним из ярких примеров неудачного ремонта от «Квартирного вопроса» стало изменение кухни народной артистки Ирины Муравьевой. Звезда не скрывала разочарование от ремонта, заявив, что ей «просто изуродовали квартиру».