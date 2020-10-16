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Белый дом отказался от предложения Путина продлить ДСНВ на год

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Белый дом отказался от предложения Путина продлить ДСНВ на год

Вашингтон, 16 октября. Белый дом ответил отказом на предложение президента России Владимира Путина продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) на год без дополнительных условий. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает ТАСС.

Глава России озвучил инициативу, касающуюся СНВ-3, в пятницу на совещании с постоянными членами Совета безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что срок действия договора истекает в феврале 2021 года. А Путин в ответ подчеркнул, что миру грозит возможность лишиться этого важного соглашения.

Президент предложил продлить его «хотя бы на год», чтобы провести содержательные переговоры с американской стороной. И поручил Лаврову передать инициативу Вашингтону.

Белый дом отказался от предложения Путина продлить ДСНВ на год

О'Брайен отверг предложение и заявил, что оно якобы «обречено на провал» без учета временного замораживания размеров ядерных арсеналов двух стран.

«Соединенные Штаты серьезно относятся к контролю над вооружениями, который обеспечит безопасность всего мира. Мы надеемся, что Россия пересмотрит свою позицию до того, как начнется дорогостоящая гонка вооружений», — объявил он.

Как отметил ранее в интервью Федеральному агентству новостей глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, предложение Путина важное и безальтернативное. Россия осознает свою долю ответственности и за судьбу этого договора, и за вытекающие из его наличия или отсутствия последствия для всего мира. Тогда как США только и делают, что отвергают ее предложения.

Вашингтон упорно затягивает процесс переговоров по продлению договора, а также настаивает на присоединении к нему Китая. Кроме того, США требуют включить в соглашение ряд новых вооружений.

В интервью ФАН председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подчеркнул, что переизбрание Трампа в ходе ноябрьских выборов приведет к тому, что США «похоронят» СНВ-3 — единственный оставшийся договор, ограничивающий ядерные вооружения. А вот его соперник Джозеф Байден, напротив, может сохранить соглашение.

Источник: ТАСС
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