В разгаре осень, а значит, уже совсем скоро вся наша страна перейдет в режим ожидания «до Нового года осталось …дней» и витрины торговых центров заискрятся елочными гирляндами и подарками. Самое время подготовиться к традиционно длинным новогодним каникулам и распланировать отдых и культурную программу для себя и своих детей. Но прежде нужно понять, сколько выходных дней будет отведено в нашей стране на празднование Нового года.

Праздничные новогодние выходные в 2021 году будут ожидаемо длинными и продлятся с 1 по 10 января 2021 года. А вот канун Нового года, 31 декабря 2020-го, будет рабочим днем: именно такое решение принято депутатами Госдумы, несмотря на то, что по результатам социальных опросов, половина граждан России предпочла бы в этот день отдыхать.

По мнению депутатов, в этот последний в году рабочий день половина организаций работает в сокращенном режиме и сотрудники рано покидают рабочее место. Поэтому полноценно в этот день и без того трудится меньше 30% россиян. А вот полностью останавливать бизнес-процессы компаниям крайне неудобно, и дополнительный выходной вырастает в ощутимые финансовые потери, особенно если речь идет о крупных предприятиях.

Впрочем, не исключено, что в следующем году жители России все-таки смогут отдохнуть 31 декабря. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации готово рассмотреть такой вариант. Это станет возможным благодаря переносу выходного с воскресенья 3 января на последний день 2021 года. 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье, поэтому являются нерабочими изначально. Чтобы компенсировать праздничные дни, правительство внесло на рассмотрение проект по переносу выходного дня на последнее число декабря.

Первая рабочая неделя в 2021 году будет полноценной пятидневкой — без скидок на отшумевший Новый год, и начнется 11 января в понедельник.

Пандемия также внесла свои коррективы в настроения российских граждан по поводу новогодних выходных. Многие считают, что вынужденное пребывание дома не лучшим образом сказалось на кошельках и отдых «затянулся». По итогам опросов выяснилось, что примерно трети наших граждан «избыточное» количество праздников уже не приносит радости. Напротив — повышает риск домашних скандалов и неумеренного употребления алкоголя. Это же касается и длинных новогодних каникул.

Для школьников, которые учатся по традиционной системе, состоящей из четвертей, равно как и для учащихся по модулям и семестрам, зимние каникулы имеют одинаковую продолжительность. Отдых для них начинается 28 декабря 2020 года и заканчивается 10 января 2021 года.

У студентов своя программа. Периоды отдыха и учебного процесса регулируются на законодательном уровне, но отдельные вузы и сузы в пределах этого законодательства могут устанавливать свой режим отдыха. Продолжительность зимних студенческих каникул составляет 14 дней при полной форме обучения: этот период рассчитывается без учета праздничных дней и выходных. Полноценно отдохнуть студенты могут только после сдачи зимней сессии. Согласно вузовским расписаниям, это конец января или начало февраля. Если говорить конкретно о новогодних каникулах, то официально с 1 по 8 января — нерабочие дни в России. Значит, сессия продолжится 11 января, в понедельник. Более точную информацию можно получить в деканате конкретного университета или техникума.