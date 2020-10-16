США готовы осудить Турцию за применение российских комплексов ПВО С-400

Вашингтон, 16 октября. Госдепартамент США не располагает официальным подтверждением сообщений об испытаниях Турцией российских комплексов ПВО С-400. Если они подтвердятся, то американская сторона признает их недопустимыми с учетом отношений Турции и США. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус, сообщает Reuters.

«Если они подтвердятся, мы самым решительным образом осудим испытания пуска ракет С-400 как несовместимые с обязанностями союзника по НАТО и стратегического партнера США», — сказала Ортагус.

16 октября стало известно, что Турция успешно запустила три ракеты ЗРС С-400 «Триумф». Пуски провели в рамках военных учений на севере страны. Сообщается, что испытания прошли успешно — все ракеты поразили намеченные цели.