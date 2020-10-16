Пушков: У Байдена может возникнуть желание подтянуть Украину поближе к НАТО

Если Джо Байден победит на выборах президента США, то у него может возникнуть искушение подтянуть Украину поближе к НАТО. Об этом в интервью ФАН рассказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

— Алексей Константинович, предвыборная кампания в США сейчас в самом разгаре. Пользуется ли Дональд Трамп поддержкой населения или Джо Байден его по этим показателям обходит? Чьи шансы на победу выше?

— Если верить опросам общественного мнения, которые публикуются в США, то на общенациональном уровне Байден серьезно опережает Трампа. Причем, разрыв составляет от 8% до 12%. Но опросы в Соединенных Штатах — дело весьма лукавое, потому что все либеральные СМИ откровенно поддерживают Байдена. Опросы могут быть построены таким образом, чтобы играть в его пользу и через это генерировать больший уровень его поддержки. Поэтому в полной мере им доверять нельзя.

В то же время есть и другие опросы, которые показывают, что в ключевых штатах (с точки зрения американских выборов) — Флориде и Техасе — Трамп уверенно опережает Байдена.

На 100% предсказать исход этих выборов до сих пор достаточно сложно. Хотя, конечно, та негативная «реклама», которая была создана Трампу в связи с эпидемией коронавируса и расовыми выступлениями в США (погромы в американских городах с участием движений «Антифа» и Black Lives Matter. — Прим. ФАН), играет против него. А Байден находится в идеальном положении, когда можно позволить себе особо не выступать, а просто быть альтернативой Трампу.

Это специфические выборы, потому что сторонники демократов не столько голосуют за личность Байдена, сколько против Трампа. Байден как раз демонстрирует такие качества, которые погубили бы любого другого кандидата: он забывает имена других американских политиков, не раз забывал фамилию и имя президента, у которого был вице-президентом, — Барака Обамы. Он не раз заявлял, будто баллотируется от демократов в Сенат. Любой другой кандидат, который делал бы такие ошибки и демонстрировал такую нестабильность памяти, неясность сознания, запутанность речи, был бы съеден заживо американскими СМИ. Он не имел бы никаких шансов.

Поскольку Байден идет против Трампа, ему готовы простить все что угодно — и провалы в памяти, и коррупционные скандалы. На днях Twitter и Facebook даже запретили появление на своих страницах компрометирующей Байдена информации, которая была опубликована в американской печати. Например, газета New York Post весьма подробно рассказала об участии Байдена в коррупционных схемах своего сына Хантера. То есть речь идет о прямой политической цензуре.

Иными словами, для либерального фланга важно свалить Трампа любым путем. Даже если завтра Байден упадет прямо на сцене во время дебатов, либеральный лагерь будет доказывать, что он лучше Трампа.

Сейчас шансы Байдена выглядят предпочтительнее, но до выборов еще две с половиной недели. Нельзя исключить, что могут произойти какие-то события, которые скажутся на результатах выборов. Свою роль могут сыграть и разоблачения Байдена, которые все же находят путь к американскому избирателю. Байден может провалиться на следующих дебатах, если, допустим, запутается в фактах, опять будет говорить, что выдвигается в Сенат, демонстрируя свою неадекватность.

Трамп пытается на этом играть. Он говорит: «Вы выбираете Байдена, а на самом деле президентом станет радикальная сторонница движения Black Lives Matter Камала Харрис». Она идет в тандеме с Байденом на пост вице-президента США. И такая возможность действительно существует: если у Байдена здоровье резко ухудшится, то Харрис может заменить его на посту президента.

Основные параметры указывают на предпочтительные шансы Байдена, но игра еще не закончена. Трамп сопротивляется. И он помнит, как победил Хиллари Клинтон на выборах 2016 года, хотя все прогнозировали его провал. Думаю, Трамп исходит из того, что окончательное мнение избирателей еще неизвестно. Но, конечно, тогда не было эпидемии коронавируса. И тогда Трамп не нес за нее ответственность, а сейчас она случилась при нем. И многие в Америке именно Трампа обвиняют в том, что он не предпринял вовремя нужных мер, что, конечно, серьезно меняет ситуацию не в его пользу.

— Кто для России стал бы более предпочтительным кандидатом, если, конечно, так можно выразиться, — Трамп или Байден?

— Думаю, здесь нет предпочтительного кандидата. Это тот случай, когда среди двух кандидатов в президенты нет фигуры, которая могла бы улучшить российско-американские отношения.

Разница между ними в том, что Трамп лично не является русофобом. Он неоднократно положительно отзывался о президенте РФ Владимире Путине и говорил, что США было бы правильнее помириться с Россией и работать вместе. Он встречался с Путиным и делал неоднократные заявления в пользу сотрудничества с Россией. Но политическая атмосфера в США такова, что ему не позволяют идти по этому пути — ни его собственная администрация, ни конгресс, ни СМИ, ни его партия. Антироссийская атмосфера в США нейтрализует личные предпочтения Трампа, а любая попытка сдвинуть отношения с Россией в лучшую сторону вызывает бешеное сопротивление.

Если Трамп будет переизбран, мы получим второе издание его первого правления: санкции сняты не будут, скорее всего, США похоронят единственный оставшийся договор, ограничивающий ядерные вооружения, — СНВ-3. Против России будет по-прежнему вестись информационная и политическая война. Но мы будем иметь в Соединенных Штатах президента, который лично не будет отличаться негативным отношением к России и ее руководству.

Есть два элемента отличия Байдена от Трампа. С одной стороны, Байден более мотивирован на антироссийские действия. Он не раз выступал с антироссийскими заявлениями: я лично слышал их на Мюнхенской конференции, куда он приезжал в качестве главного участника от Соединенных Штатов.

Так что, у него есть явный антироссийский крен и личная антипатия к российскому руководству. И это, конечно, может сказаться на американской внешней политике. И, думаю, скажется. Особенно это касается сферы прав человека, защиты различных меньшинств, так называемых ценностей и других идеологических аспектов внешней политики.

С другой стороны, Байден выступает за сохранение договора СНВ-3. Причина в том, что договор с американской стороны был подписан Бараком Обамой в 2010 году. И этот договор считается наследием президента-демократа. Байден же тогда был вице-президентом. Он считает, что этот договор нужен для безопасности США. Его позиция по СНВ-3 нам ближе, чем позиция Трампа, администрация которого выставляет нам жесткие условия для продления этого договора.

Таким образом, в области контроля над ядерным оружием избрание Байдена может сыграть определенную роль. Возможно, при нем не будет полностью разрушена система российско-американских договоров, которые ограничивают ядерные вооружения. Это относительно позитивный момент, но есть, повторяю, и негативная сторона: Байден относится к России гораздо хуже, чем Трамп.

— Нельзя пройти мимо темы Украины. Будет ли еще использоваться украинский кейс в предвыборной кампании в США?

— История с сыном Байдена Хантером уже используется. Но здесь дело не в самой Украине, а в том, что компромат на Байдена и его сына связан с Украиной. Он, кстати, также связан с деятельностью Хантера в Китае и других точках земного шара.

Не сказал бы, что Украина сама по себе здесь играет особую роль. Просто она вышла на первый план с точки зрения коррупционных схем, которыми занимался, по утверждению американской печати, сын бывшего вице-президента и которым помогал сам Байден.

Украинская история (вмешательство Байдена на посту вице-президента во внутренние дела Украины — снятие с поста прокурора Виктора Шокина, который расследовал дело газодобывающей компании Burisma, в которой работал Хантер. — Прим. ФАН) используется потому, что это удобная мишень для республиканцев, чтобы подорвать предвыборные позиции Байдена. Но не думаю, что украинский фактор будет играть значительную роль на выборах.

— Что ждет Украину после выборов в США? Какую роль ей отведут?

— Думаю, руководство Украины предпочло бы иметь Байдена в качестве президента США. Он уже был куратором Украины от Соединенных Штатов. Обама назначил его на роль «смотрящего» за Украиной, и Байден многих знал в руководстве Украины и поддерживал страну против России. У Байдена может возникнуть искушение подтянуть Украину поближе к НАТО.

Для Трампа Украина не несет ничего, кроме элементов скандала. Трамп не бывал на Украине, он не чувствует личной вовлеченности в украинские дела. У него нет контактов на Украине ни с какими политическими силами. Байден, наоборот, был сильно вовлечен в украинскую политику.

Поэтому значение Украины для американской внешней политики при Байдене, скорее всего, возрастет. Думаю, возрастет в направлении подготовки ее к вступлению в Североатлантический альянс. Другое дело, что здесь Байден столкнется с сопротивлением крупных европейских держав, которые уже в 2008 году не дали администрации Буша перейти к плану поэтапного включения Украины в НАТО. Думаю, эти мотивы и сейчас не исчезли.

Европейские государства опасаются, что приближение Украины к НАТО может привести к конфликту с Россией. Альянс будет вынужден автоматически занять сторону Украины, а это может вовлечь его в конфликт с Москвой. Поэтому я не вижу больших перспектив включения Украины в НАТО. Но допускаю, что американская администрация при Байдене будет более активно заниматься этим вопросом, чем администрация Трампа, которая вообще мало интересуется Украиной.