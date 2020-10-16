Цискаридзе уверен, что дочь Успенской необходимо лечить

Москва, 16 октября. Артист балета осудил дочь певицы и его подруги Любови Успенской за скандальные заявления в сторону матери и заявил, что девушку «надо лечить», сообщает «Собеседник.ру».

Танцор, который давно дружит с Успенской, признался, что глубоко уважает и любит ее, но при этом не знаком с ее дочерью Татьяной Плаксиной. Артист балета объяснил, почему считает ее слова в адрес знаменитой певицы недостойными внимания.

«Я пришел в большое искусство с улицы, я не династический ребенок, поэтому не переношу детей звезд. Во всяком случае до тех пор, пока они не заслужат моего уважения, чтобы я обратил на них внимание», — объяснил Цискаридзе.

Танцор подчеркнул, что прислушивается к мнению только выдающихся людей, потому что знает, как нелегко своим трудом построить карьеру и добиться признания. Он отметил, что ему рано удалось добиться успеха, но за этим стоял исключительно его труд, а не связи или знаменитые родственники. Именно поэтому Цискаридзе считает недостойными высказывания Плаксиной о ее знаменитой матери.

«Сколько сумасшедших по улицам ходит? Разве к ним нужно прислушиваться? Их жалко. Надо лечить!» — заявил танцор.

Напомним, что в последнее время отношения у Плаксиной и Успенской весьма напряженные. В одном из ток-шоу девушка публично заявила о жестоком обращении, обвинив мать в том, что та запирала ее и «начинала душить». После того, как Плаксина получила серьезные травмы, артистка потратила на ее лечение и реабилитацию более семи миллионов рублей, однако дочь осталась недовольна заботой и неоднократно заявляла в СМИ о жестоком обращении со стороны матери.