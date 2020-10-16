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Хиромант объяснила, как определить совместимость партнеров

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Хиромант объяснила, как определить совместимость партнеров

Москва, 16 октября. Опытный хиромант Алена Соловьева рассказала, как определить по очертаниям ладони подходят ли партнеры друг другу. Об этом передает «Пятый канал».

По словам Соловьевой, нужно осмотреть ладони мужчины и женщины. Если у пары есть перспектива развития отношений, то линия брака, которая находится под мизинцем, у них будет похожей.

Еще одна важная линия — линия сердца, будет совпадать в определенной точке. Свидетельством укрепления союза является линия на большом пальце.

«Допустим, девушке 25 лет и парень такого же возраста. Следовательно, у них возможна свадьба. И линии это показывают», — отметила специалист.

Хиромант отметила, что для точного любовного прогноза нужно внимательно осмотреть обе руки партнеров. Иногда на руке женщины видно, что союз будет успешным. А на руке мужчины, наоборот, неудачным. Тут важны сознательность пары, их желание быть вместе.

Ранее хиромант Иван Громов рассказал, как с помощью кольца на «правильном» пальце привлечь богатство и любовь. Специалист считает, что за выгодные сделки и развитие бизнеса отвечает мизинец, а за гармоничные отношения — безымянный палец.

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