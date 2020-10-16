Стали известны подробности смерти мужа блогерши Стужук

Москва, 16 октября. Появились подробности смерти мужа блогерши Софии Стужук, который скончался от коронавируса. Фитнес-тренер Дмитрий страдал от проблем с сердечно-сосудистой системой, пишет KP.Ru.

Вместе с Софией и тремя детьми Дмитрий поехал в Турцию. Он почувствовал недомогание уже на второй день отдыха на курорте. Сначала отекла шея, потом стало тяжело дышать.

После этого начался кашель, появились боли в животе. Спортсмен списал это на смену климата и нахождение под кондиционером. После возвращения на родину он решил сдать тест на коронавирус.

Наличие вируса подтвердил тест. Врачи настаивали на госпитализации, тренера подключили к кислородному аппарату. Дмитрий жаловался, что не хочет оставаться в больнице. По его словам, в медицинском учреждении было много людей, питание для пациентов не организовано.

Стужук решил, что лучше поехать домой и самовольно покинул больницу. В своем блоге в Instagram он писал, что при необходимости всегда может вызвать скорую помощь.

«Дома, как говорится, и стены лечат. Мое состояние стабильное», —это были последние слова Дмитрия, адресованные подписчикам.

Через несколько часов он впал в кому и пережил клиническую смерть. Прибывшие к нему домой медики скорой помощи в первый раз реанимировали Стужука, но второй кризис оказался летальным. Тренер умер, не приходя в сознание. У него остались трое детей.