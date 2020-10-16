Глава Роспотребнадзора рассказала о мутациях коронавируса

Москва, 16 октября. Коронавирус нового типа за девять месяцев мутировал очень мало, его «агрессивность» практически не изменилась. Об этом в эфире Первого канала рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Конечно, новый вирус, очень много надо еще работать, но те знания, которые у нас есть, знания эпидемиологии, знания клиники, знания групп риска, мы это понимаем — это уже очень много для того, чтобы защитить население», — сказала Попова.

Ранее первая партия вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная «Вектором», успешно прошла контроль Росздравнадзора. О регистрации этого препарата было объявлено на текущей неделе.

В августе Минздрав России зарегистрировал вакцину «Спутник V», созданную специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Ожидается, что массовая вакцинация начнется в конце года.

Федеральное агентство новостей опросило иммунологов и вирусологов, которые выразили мнение, что нынешний всплеск заболеваемости коронавирусом, по всей видимости, далеко не последний. По их словам, победу над инфекцией удастся одержать благодаря повсеместной вакцинации и коллективному иммунитету.