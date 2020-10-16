Чепа объяснил, почему санкции против РФ не приносят пользы США

В США все больше политиков, экономистов и бизнесменов осознают, что санкции против Москвы не приносят никакой пользы Вашингтону, заявил ФАН депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, ограничительные меры не помогают американцам добиться того, что они хотят. Чепа уверен, что это говорит о слабости политики США по отношению к России.

Напомним, советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что в России практически отсутствуют объекты, в отношении которых США могут вводить санкции. Чиновник отметил, Вашингтон «мало что может сделать» в отношении Москвы.

«Проблема с русскими в том, что там не так много того, что можно подвергнуть санкциям», — объяснил он.

В то же время О'Брайен заверил, что Вашингтон в связи с этим будет искать другие способы для демонстрации своего недовольства. Однако найти такие места сложно «из-за всеобъемлющего характера существующих санкций», добавил советник.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает деструктивными американские санкции. Политик подчеркнул, что в России об этом говорят уже на протяжении пяти последних лет.

«Санкции, конечно, влияют на экономику всех стран, в том числе на нашу. Но того, чего хотят американцы, абсолютно не добиваются. А по многим вопросам у них даже получается обратный эффект. Мы это видим, например, в сельском хозяйстве и ряде других направлений», — высказал мнение Чепа в интервью Федеральному агентству новостей.

Парламентарий заметил, что политическая элита США, вероятно, изо дня в день разочаровывается в эффективности санкционных мер.

«Я думаю, все больше и больше появляется политиков, бизнесменов и экономистов, которые видят, что действия этих санкций никакой пользы не приносят. Это говорит о слабости политики Соединенных Штатов Америки по отношению к Российской Федерации», — добавил депутат.

Главы МИД стран ЕС ранее поддержали предложение Франции и Германии ввести санкции против России из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что нападки на Москву безосновательны, а тон Парижа и Берлина — неподобающий по содержанию и тональности.