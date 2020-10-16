Украинский ведущий назвал Зеленского «дурачком без справки»

Киев, 16 октября. Скандальный украинский телеведущий Роман Скрыпин назвал президент Украины Владимира Зеленским «дурачком без справки». Так журналист прокомментировал предложение политика создать в Донбассе свободную экономическую зону. Вопрос об этом Зеленский включил в свой всенародный опрос, который он собирается провести в день местных выборов на Украине, пишет «ПолитНавигатор».

«Я не понимаю, что такое «специальная экономическая зона специально для Донбасса». Потому что, если бы на посту президента был бы человек вменяемый, а не дурачок без справки (то о такой инициативе не было и бы речи)», — признался Скрыпин.

По мнению ведущего, Зеленский воспринимает свою должность как «Оскар», «который он держит и говорит: «Спасибо маме, спасибо папе за мир во всём мире, просто надо перестать стрелять».

По мнению Скрыпина, Донбассу, где уже шесть лет длится гражданская война, никакие «экономические зоны» все равно не помогут.

«Донбассу это не поможет по одной простой причине – люди оттуда уехали, интеллект оттуда вымыт, экономика там разрушена», — заключил он.

Ранее желание Киева создать в Донбассе свободную экономическую зону прокомментировал украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин. По его мнению, это нужно воспринимать как предвыборный пиар и ничего более.

Эксперт подчеркнул, что на фоне экономической и социальной блокады Донбасса, которую Киев проводит уже шесть лет, заявление об экономической зоне звучит как издевательство над жителями народных республик.