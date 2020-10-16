Новая больница, вакцина и COVID: главные новости медицины Крыма за неделю

На фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Крыму на полуострове был принят ряд решительных мер по борьбе с распространением заболевания. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Переброска бригад скорой и контроль за соблюдением масочного режима

Ситуация с коронавирусной инфекцией на полуострове за последние недели усложнилась. В ходе оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения COVID-19 глава регионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым Наталья Пеньковская сообщала, что в ряде городов был зафиксирован прирост заболевших. По данным на утро 16 октября, в Крыму зафиксирован 171 случай нового заражения за сутки.

Министерство здравоохранения Республики Крым в ответ на официальный запрос ФАН сообщило, что на основании проводимого анализа с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации на полуострове была выявлена необходимость направления дополнительных семи бригад скорой помощи для работы в Симферопольском районе.

Кроме того, на всей территории республики усилен контроль за соблюдением масочного режима и социального дистанцирования. Так, в Ялте сегодня сотрудники департамента муниципального контроля начали проводить рейды по объектам торговли, сферы услуг, а также в общественном транспорте.

В Крыму создали свою вакцину от COVID-19

В то же время крымские вирусологи разработали собственную вакцину от COVID-19. Об этом в эксклюзивном интервью ФАН рассказал доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета имени Вернадского, кандидат биологических наук Владимир Оберемок.

Специалист рассказал об основных отличиях крымской вакцины от двух уже созданных российскими специалистами, причем не только по своему составу и способах действиях, но в ее применении.

Кандидат биологических наук считает, что конкуренция среди вакцин положительно скажется на качестве препарата и позволит наиболее эффективно решать возникающие задачи в конкретных ситуациях.

Новая больница на подходе

В ближайшее время в Крыму состоится открытие многофункционального медицинского центра, который должен войти в состав Республиканской больницы имени Н.А. Семашко. По словам главы республики Сергея Аксенова, это должно решить вопрос с дефицитом коечных мест на полуострове.

«Для того чтобы снять вопросы с дефицитом коечного фонда, мы договорилась, что через две недели будет полностью готова больница Семашко. Мы развернем еще 480 коек для борьбы с пневмониями и коронавирусом. С тем, чтобы не было необходимости закрывать другие лечебные учреждения на территории Республики Крым», — заявил Аксенов.

Минздрав Крыма дополнительно пояснил ФАН, что, несмотря на предстоящее открытие многофункционального медицинского центра, дефицита кадров учреждение не испытывает.

«После передачи министерству в оперативное управление многофункционального медицинского центра учреждение будет функционировать как структурное подразделение ГБУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» с 15 отделениями. Сотрудники отделений в сохраненном кадровом составе продолжат работу в структурном подразделении. Вместе с тем в больнице активно продолжается процесс привлечения высококвалифицированных специалистов в связи с запланированным увеличением объемов и расширения видов оказания высокотехнологичной медицинской помощи. В случае заинтересованности специалисты из других регионов Российской Федерации могут быть трудоустроены в ГБУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», — сообщили на запрос ФАН в Минздраве.

Напомним, что работы по строительству многофункционального медицинского центра в Симферополе начались в сентябре 2017 года. В него входит главный лечебно-диагностический центр, патологоанатомическое отделение с расположенным под ним бомбоубежищем, пищеблок, собственная котельная, кислородная станция и три собственные трансформаторные подстанции. Общая площадь комплекса составляет более 11 тысяч метров квадратных.