Москва, 16 октября. Украину готовят к военным действиям против России, первый возможный удар будет нанесен по Приднестровью. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков в эфире телеканала «Россия-1».

Эксперт уверен, что Запад стремится сделать из Украины военного противника России, и об этом уже свидетельствует многое. В частности, назначение Кита Дейтона послом США в Киеве. Дейтон известен как организатор крупнейших военно-политических акций, в том числе он был одним из западных политиков, стоявших за украинским государственным переворотом 2014 года. Леонков подчеркивает, что Запад открыто спонсирует войну, направляя основные финансовые вливания на вооружение Украины.

«ВСУ тренируют ведущие инструкторы стран НАТО, созданы более пяти баз и центр военно-политических акций. 12 биологических лабораторий, деятельность которых неизвестна, но в районах их расположения люди умирают от непонятных болезней. Все это говорит о том, что Украину готовят именно для войны», — сказал Леонков.

При этом эксперт уверен, что ударить по конфликтным территориям Крыма или Донбасса Киев не рискнет, так как побоится жесткого ответа Москвы. Вместо этого Украина выберет более легкую цель — Приднестровье, используя предвыборный кризис в Молдавии. Леонков допускает, что ВСУ при поддержке Запада могут устроить диверсию в селе Колбасна, где расположены склады боеприпасов, после чего открыто ввести туда войска. Тем не менее Леонков уверен, что у Украины нет шансов на успешные военные действия в Тирасполе, так как Запад в этом случае первым нарушит международное право.

«Там есть наши. И если вдруг что-то начнется, мы не должны обращать внимание на международное право — Россию вытолкали с этого поля. Нас вытолкали за красные флажки — спасибо, дорогие. Благодаря вам мы с развязанными руками будем делать то, что выгодно нам, и наводить порядок рядом с нашими территориями», — сказал Леонков.

Ранее Ленков объяснил, на какой конфликт с Россией США никогда не осмелятся. По мнению эксперта, американская сторона не пойдет на агрессию по отношению к Белоруссии, так как Минск защищен от любой атаки «ядерным зонтиком» и дружескими отношениями с Москвой.