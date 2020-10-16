Бузова в «пиджаке алкоголика» появилась в студии Урганта

Москва, 16 октября. Телеведущая и певица Ольга Бузова стала гостьей шоу «Вечерний Ургант» и вызвала неодобрение у многих телезрителей. Превью шоу опубликовано на Youtube.

Темой шоу стало выступление Бузовой и фигуриста Дмитрия Соловьева в проекте «Ледниковый период». Для шоу звезда выбрала белый костюм оверсайз и черный топ, похожий на нижнее белье-бюстье.

О своем визите к Ивану Урганту Бузова рассказала в своем Instagram. Она отметила, что это уже стало традицией. Бузова добавила, что участие в «Вечернем Урганте» — это отчет о проделанной работе за последний год.

Подписчики отреагировали на эту новость неоднозначно. Одним не понравился ее пиджак «с чужого плеча», другие раскритиковали внешность артистки.

«За Бузову на шоу «Урганта» сразу ставлю дизлайк. А других больше никого нету?» — поинтересовался подписчик. «Она похожа на бабу из аниме», — раскритиковал другой пользователь. «В пиджаке алкоголика», — отметил подписчик. «Она кривляка и всех бесит», — добавил еще один пользователь.

Ранее телеведущий Владимир Моркони рассказал, зачем Бузову пригласили в шоу на льду. По его словам, у певицы целая армия поклонников, они будут следить за успехами своей любимицы в «Ледниковом периоде».

Продюсеры постараются держать Бузову на шоу как можно дольше, потому что этого зависят рейтинги передачи. Кроме Бузовой вышли на лед певец Влад Соколовский и блогер Регина Тодоренко.