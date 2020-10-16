Команда Порошенко готовит сценарий для ухода Зеленского

Киев, 16 октября. Бывший президент Украины Петр Порошенко готовит сценарий ухода нынешнего главы государства Владимира Зеленского со своего поста на фоне сложной ситуации с коронавирусом. Бывший депутат Верховной рады Олег Царев в интервью информационному изданию «Украина.ру» обратил внимание, что распространение вируса на Украине может стать поводом для отмены местных выборов.

Напомним, на Украине возникла сложная эпидемиологическая ситуация в связи с большим ростом заболевших коронавирусной инфекцией. Уже в ближайший месяц в стране будет зафиксирован новый рекорд по числу инфицированных коронавирусом за день. На фоне развития эпидемии украинские власти могут принять решение об отмене местных выборов.

Царев, комментируя сложную эпидемиологическую ситуацию на Украине, заявил, что представителям правящей партии «Слуга народа», а также президенту Владимиру Зеленскому было бы выгодно отменить голосование, запланированное в украинских городах на 25 октября. Однако киевские власти не пойдут на подобный шаг, поскольку это может грозить для них серьезными последствиями, а офис президента боится общественной реакции.

Кроме того, по словам Царева, отменой выборов может воспользоваться бывший президент Украины Петр Порошенко со своей командой. Они готовят сценарий для ухода Зеленского и поджидают необходимого повода, чтобы объявить главе государства импичмент.

«Может быть, я этого не исключаю, [в случае отмены выборов] будет дан старт процессу импичмента. Может быть, провести его сложно, но попытки заставить Зеленского уйти будут. Такие сценарии Порошенко и его команда рассматривают», — заявил Царев.

Ранее украинский политолог Александр Дудчак высказался о решении президента Украины Владимира Зеленского провести во время местных выборов специальный опрос, на котором украинцы должны будут ответить на «пять важных вопросов». Он раскритиковал подобное предложение украинского лидера, назвав его «болтовней».