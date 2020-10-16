Эксперт рассказал об уровне цифровой грамотности россиян

Москва, 16 октября. Уровень цифровой грамотности в 16 регионах России выше среднего по стране. Об этом рассказал директор регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.

«В 2020 году 16 регионов показали уровень цифровой грамотности выше среднего по России. Так, подростки хуже обладают навыками цифровой безопасности, чем пожилые россияне. Выяснилось, что 80% подростков и 68% взрослых не знают о том, что в доменных именах .РФ допустимы буквы только русского алфавита», — рассказал он на круглом столе в рамках полуфинала всероссийского конкурса «Цифровой прорыв».

По словам Сергея Гребенникова, каждый второй подросток в возрасте 14-17 лет обладает недостаточными знаниями в области пользования облачными интернет-сервисами и мессенджерами. Каждый второй ребенок в возврате 7-13 лет плохо работает с редакторами информации, добавил эксперт.

«Цифровая грамотность — это не технические, а гуманитарные знания, которые всем нам необходимы. Это те ключевые вещи, которые нужны, чтобы компании достигли цифровой зрелости», — сказал он.

В пятницу, 16 октября в Москве стартовал полуфинал конкурса для IT-специалистов «Цифровой прорыв». Около 4 тыс. IT-специалистов начали борьбу в полуфинале конкурса.

«Цифровой прорыв» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей» и реализуется в рамках национального проекта «Образование».