Президент Азербайджана назвал Армению инициатором перемирия в Карабахе

Баку, 16 октября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Армению инициатором перемирия в Нагорно-Карабахской Республике. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

«Инициативу о перемирии изъявила Армения, когда увидела, как они могут удержать оккупированные земли. Мы пошли им навстречу в гуманитарных целях для обмена телами и пленными», — объявил он.

Алиев добавил, что Армения «использовала перемирие в своих целях и атаковала Азербайджан».

В то же время в интервью турецкому телеканалу A Haber президент заверил, что у Баку нет планов переносить конфликт на территорию Армении.

Как пишет Infox.ru, по мнению Алиева, у Азербайджана сейчас два главных союзника — Турция и Пакистан. Первая страна, как уже не раз заявляла Армения, поставляет ударные беспилотники и другую технику. Вторая — признает Нагорный Карабах «исконной частью Азербайджана».

Нагорнокарабахский конфликт на протяжении около 30 лет то утихает, то переходит в острую фазу. В очередной раз боевые действия начались 27 сентября. В ночь с 9 на 10 октября в Москве состоялись многочасовые переговоры, в ходе которых Армения и Азербайджан заключили перемирие. Стороны договорились прекратить огонь, провести обмен пленными и телами погибших. Но обстрелы вскоре вновь возобновились.