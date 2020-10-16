Telepolis рассказал о решении ФРГ по «Северному потоку — 2»

Берлин, 16 октября. Правительство ФРГ окончательно определилось с судьбой «Северного потока — 2» и больше не рассматривает возможность блокировки его реализации. Об этом сообщает немецкое информационное издание Telepolis, ссылаясь на данные, полученные от представителей Министерства экономики и энергетики Германии.

Журналисты Telepolis обратили внимание, что немецкое правительство больше не проводит каких-либо консультаций на тему возможной блокировки строительства «Северного потока — 2», а также последствий подобного решения. Немецкие власти приняли решение, что газопровод должен быть достроен, поскольку отказываться от этого проекта было нецелесообразно и опасно для экономики страны.

Авторы статьи обратили внимание на заявление федерального министра экономики и энергетики Петера Альтмайера, который дал четкий ответ на вопрос о судьбе «Северного потока — 2». Он заявил, что проект находится на последней стадии завершения, а также отметил, что пункт приема газа, находящийся в Любмине, полностью сдан в эксплуатацию.

По словам главы комитета по экономике и энергетике бундестага Клауса Эрнста, сейчас Берлину следует задуматься о решении другой важной проблемы — защите европейских компаний, связанных с реализацией проекта, от санкционных ограничений со стороны США.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, как во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель попытался обсудить вопрос строительства газопровода «Северный поток — 2». Однако, по словам американского лидера, представитель ФРГ отказалась разговаривать с ним на эту тему.