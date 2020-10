Данные личной переписки Хантера Байдена — сына Джо Байдена — которые попали в СМИ, меняют политический расклад на президентских выборах в США. Шансы на победу Дональда Трампа возрастают. Несколько американских источников сообщают, что в СМИ утекла информация с жесткого диска ноутбука сына Джо Байдена Хантера с компрометирующими материалами, касающимися в том числе лоббирования украинских интересов.

14–15 октября в США случилась большая политическая сенсация, которая способна серьезно поколебать предпочтения избирателей перед американскими президентскими выборами. Влиятельная консервативная газета The New York Post (не путать с либеральной The New York Times) опубликовала серию статей, которые основывались на недавно обнаруженной электронной переписке Хантера Байдена, сына кандидата на президентский пост от Демократической партии Джо Байдена. Переписка была найдена на старом лэптопе MacBook Pro Хантера, который некий неизвестный клиент в 2019 году сдал в ремонтную мастерскую в родном для Байденов городе Уилмингтон (штат Делавэр), не оплатил счет за ремонт и почему-то не стал забирать.

Владелец мастерской починил лэптоп, восстановил информацию, которая на нем содержалась, а затем передал информацию ФБР и Рудольфу Джулиани, помощнику Дональда Трампа. На жестком диске устройства были найдены десятки компрометирующих материалов, в том числе интимные фотографии и видео Хантера. На одном из видео Хантер употребляет запрещенные наркотические вещества и вступает в половой акт с неизвестной женщиной, возможно, проституткой.

Наркозависимость и распутный образ жизни Хантера давно не секрет для большинства американцев, поэтому ажиотаж вызвали не материалы о личной жизни сына кандидата на президентский пост, а данные, которые напрямую касаются его отца. Из опубликованной электронной переписки видно, что Хантер, будучи членом совета директоров украинской газовой компании Burisma и китайской энергетической компании CEFC China Energy, активным образом лоббировал их бизнес-интересы, привлекая для этих целей своего высокопоставленного родителя.

Выяснилось, что Джо Байден в период своего нахождения на посту вице-президента США в 2015 году участвовал в тайной встрече c представителем Burisma Вадимом Пожарским. Встречу организовал Хантер, и эти контакты не были отражены в вице-президентском графике мероприятий и в официальных правительственных отчетах.

Другая часть переписки, датируемая 2017 годом, была посвящена связям Хантера с китайским предпринимателем Йе Цзяминем, основателем и главой компании CEFC China Energy. Работа Хантера на китайскую компанию принесла семье Байденов не менее 10 млн долл. Известно, что Йе был близок к компартии Китая, поэтому все выглядит так, будто Хантер обслуживал интересы иностранного государства.

Публикации NY Post бросили тень на предвыборную кампанию Байдена. Представители предвыборного штаба бывшего вице-президента всячески отрицают информацию из публикаций NY Post, однако никаких доказательств своей правоты не предоставляют. Несмотря на то, что львиная доля либеральных медиа США: CNN, NBC News, MSNBC, The Washington Post и The New York Times никак не прокомментировали публикацию NY Post, ущерб для репутации бывшего вице-президента трудно переоценить. Внимание американцев к выборам — повышенное, поэтому скандал неизбежно скажется на рейтингах Байдена уже на следующей неделе.

Выборы президента США 2020 на фоне скандалов

Реакция американских СМИ и социальных сетей на очередной предвыборный скандал совершенно беспрецедентна. Телевидение, большая часть газет и журналов демонстративно игнорируют обнародованную информацию о Хантере Байдене, а главы крупнейших социальных сетей — Facebook, Instagram и Twitter — отдали распоряжение о блокировке всех аккаунтов и сообщений, которые ссылаются на данные из публикации NY Post.

Дошло до смешного: Twitter заблокировал аккаунт Кейли Макинэни, пресс-секретаря Белого дома, за распространение информации о сыне Байдена. Несколькими часами позже генеральный директор Twitter Джек Дорси принес официальные извинения за этот акт цензуры. Однако, невзирая на все усилия союзников Демпартии США по замалчиванию скандала, только в Facebook статьей NY Post поделились 300 тысяч пользователей, а в Twitter новость о Хантере была главным трендом последних двух дней.

«Рука Кремля»

По традиции последних лет скандал с перепиской Хантера Байдена поспешили свалить на Россию. На телеканале CBS появилась информация, что якобы электронные письма Хантера были похищены российскими хакерами, а затем переданы Джулиани через российского агента. При этом никаких опровержений по существу истории, опубликованной в NY Post, не приводится, звучат лишь голословные антироссийские обвинения, которые уже давно набили оскомину американской публике. Таким образом, следует признать: данные личной переписки сына Байдена резко меняют политический расклад в США накануне выборов. Шансы действующего президента США Дональда Трампа на победу резко возрастают.