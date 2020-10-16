В США заявили, что в России больше нечего подвергать санкциям

Вашингтон, 16 октября. В России почти не осталось граждан и компаний, на которые США могли бы наложить санкции, приводит слова советника по национальной безопасности Белого дома Роберта О'Брайена РИА Новости.

«Проблема с русскими в том, что там практически нечего подвергать санкциям», — заявил советник.

Он добавил, что США подвергли санкциям более 300 граждан и организаций в России, в том числе все энергетические компании. О'Брайен подчеркнул, что Вашингтон ищет новые возможности, чтобы «продемонстрировать недовольство». Однако это довольно сложно сделать из-за всеобъемлющего характера действующих ограничений.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью санкций США является сдерживание развития России, ограничения носят комплексный характер и вредят сотрудничеству. Путин напомнил, что за последние четыре года США 46 раз принимали новые санкции или расширяли предыдущие.

Ранее группа сенаторов от Демократической партии США подготовила новый санкционный список против России. Очередные экономические и политические ограничения могут быть введены из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным.