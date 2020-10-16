Галкин спародировал Зеленского и его «важные вопросы» к украинцам

Москва, 16 октября. Российский комик и телеведущий Максим Галкин спародировал обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором политик анонсировал всенародный опрос на местных выборах 25 октября. Видео появилось в Instagram юмориста.

В пародии Галкин в образе Зеленского несколько раз исчезает из кадра, чтобы употребить «медицинский каннабис». Так комик намекнул на вопрос украинского лидера о легализации этого вещества для пациентов, страдающих определенными заболеваниями.

По версии Галкина, Зеленский в день выборов на Украине собирается задать населению следующие вопросы:

Нужно ли ставить в угол депутатов, которые плохо себя ведут?

Нужно ли сократить все население Украины до 300 депутатов?

Поддерживаешь ли ты легализацию медицинского каннабиса в Украине для тяжелобольных политиков?

В 1687 году был опубликован первый закон Ньютона – закон всемирного тяготения. Нужно ли поднять на международном уровне вопрос: или все люди соблюдают этот закон, или никто?

Может ли президент устраивать такой референдум каждую неделю или только перед выборами?

И хотя сам Зеленский ранее заявлял, что вопросов будет только пять, юморист добавил и шестой вопрос об отношении к регги.