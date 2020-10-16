Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Галкин спародировал Зеленского и его «важные вопросы» к украинцам

176

Галкин спародировал Зеленского и его «важные вопросы» к украинцам Москва, 16 октября. Российский комик и телеведущий Максим Галкин спародировал обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором политик анонсировал всенародный опрос на местных выборах 25 октября. Видео появилось в Instagram юмориста. 

В пародии Галкин в образе Зеленского несколько раз исчезает из кадра, чтобы употребить «медицинский каннабис». Так комик намекнул на вопрос украинского лидера о легализации этого вещества для пациентов, страдающих определенными заболеваниями.

По версии Галкина, Зеленский в день выборов на Украине собирается задать населению следующие вопросы:

  • Нужно ли ставить в угол депутатов, которые плохо себя ведут?
  • Нужно ли сократить все население Украины до 300 депутатов?
  • Поддерживаешь ли ты легализацию медицинского каннабиса в Украине для тяжелобольных политиков?
  • В 1687 году был опубликован первый закон Ньютона – закон всемирного тяготения. Нужно ли поднять на международном уровне вопрос: или все люди соблюдают этот закон, или никто?
  • Может ли президент устраивать такой референдум каждую неделю или только перед выборами?

И хотя сам Зеленский ранее заявлял, что вопросов будет только пять, юморист добавил и шестой вопрос об отношении к регги.

«Подписывайтесь на всех депутатов «Слуги народа» и получи в подарок медицинский каннабис. За время правления, благодаря вашим просмотрам моих роликов, я получил платиновую кнопку YouTube. Это наша с вами общая победа!» — заключил Галкин в конце видео.

Новости партнеров