Москва, 16 октября. После госпереворота и смены власти на Украине в 2014 году страна теряет 30 млрд долларов каждый год из-за разрыва связей и партнерских отношений с Россией. Таким мнением поделился экс-министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.

«В чем состояла ошибка 2014 года? В том, что экономические последствия этого не были оценены. <…> Пошел разрыв связей — пошла потеря рынков на востоке», — сказал он.

Суслов уточнил, что смена геополитического курса страны привела к обесцениванию научного и промышленного потенциала Украины. Вследствие этого даже высокотехнологичная продукция страны лишилась рынка. Экс-министр добавил, что годовой ВВП страны сократился на 30 млрд долларов по сравнению с 2013 годом.

«Это такие потери, которые мы компенсировать не можем, а компенсируем, наращивая долги», — объяснил Суслов.

Он добавил, что именно из-за этого не видит у Украины дальнейших экономических перспектив, потому что «идет деградация страны».

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, за которым последовало проведение крымского референдума и начало военных действий в Донбассе. В 2014 году по результатам открытого голосования за вхождение в состав России высказались более 95% населения полуострова. Президент России Владимир Путин подчеркнул позднее, что вопрос с территориальной принадлежностью региона окончательно закрыт. Украинские власти продолжают высказывать несогласие, игнорируя волю крымчан.

Гражданская война на Украине началась из-за несогласия жителей Луганска и Донецка подчиняться новому правительству. Жители народных республик объявили о независимости. В ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса.