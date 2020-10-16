Москва, 16 октября. Ведущая Дана Борисова перехотела выходить замуж. Об этом она рассказала интернет-изданию «Что происходит».

В жизни звезды некогда популярной программы «Армейский магазин» случалось множество передряг, в том числе и личного характера. Раньше она мечтала о семейной жизни и замужестве. Артистка тщательно подходила к выбору своего избранника. Для Даны было важно, чтобы он соответствовал ее трем «П». По мнению Борисовой, идеальный мужчина должен быть позитивным, платежеспособным и положительным. Но на сегодняшний день жизнь изменила взгляды ведущей. Недавно она заявила, что замуж не торопится и вообще не думает об этом.

«Мне и без мужа хорошо живется и все у меня есть: мама, папа, дочка Полина, подруги, знакомые. Я не согласна с мнением о том, что женщина обязательно должна состоять в браке», — отметила Дана Борисова.

Также блондинка отметила, что мужского внимания ей предостаточно, да и заниматься строительством отношений ей некогда. Недавно она в числе гостей побывала на съемках телешоу «Сегодня вечером». Борисова появилась в студии в роскошном платье, инкрустированном кристаллами Swarovski стоимостью 150 тысяч рублей.

Телеведущая была замужем однажды в 2015 году. Она зарегистрировала брак с неким Андреем Тищенко, но через год пара рассталась. Предположительно вместе с мужчиной Дана употребляла запрещенные вещества, а вышла замуж в наркотическом угаре.

Дочь Полина появилась у Даны в 2007 году от бизнесмена Максима Аксенова.

Ранее сообщалось, что российская телеведущая обратилась к столкнувшейся с инсультом актрисе Елене Кондулайнен и посоветовала ей никогда не сдаваться. Также звезда напомнила артистке про судьбу погибшей Валентины Легкоступовой.