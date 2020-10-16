МИД РФ призвал наказать учинивших расправу в Буркина-Фасо террористов

Москва, 16 октября. Более 20 мирных жителей погибли в результате нападения террористов на Демниоль, Бомбофу и Петегерсе на северо-востоке Буркина-Фасо, сообщил МИД РФ. Ведомство надеется, что преступники будут пойманы и понесут наказание.

Нападение на три населенных пункта произошло 14 октября. Помимо двух десятков погибших, еще несколько человек пострадали и пропали без вести. Правительство Буркина-Фасо направило силы безопасности и военнослужащих для зачистки района под экстремистов.

«Надеемся, что исполнители этого жестокого преступления будут установлены и понесут заслуженное наказание», — говорится в сообщении МИД РФ.

Ведомство выразило глубокие соболезнования правительству страны, а также родным и близким погибших и пострадавших.