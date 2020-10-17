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Валуев рассказал, кто выступает против раздельного сбора мусора в России

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Валуев рассказал, кто выступает против раздельного сбора мусора в России

Экология Россия постоянно находится под угрозой. Техногенные катастрофы, горы мусора, браконьерство — все это сказывается на природе нашей страны. Как обстоят дела с решением этих проблем, корреспондент ФАН обсудил с первым зампредом комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николаем Валуевым.

Катастрофа на Дальнем Востоке. Виноваты чиновники?

 — В начале октября во всех средствах массовой информации появились шокирующие кадры о выбросе на берег Халактырского пляжа на Камчатке мертвой рыбы, осьминогов, крабов, нерп и других морских животных. Николай Сергеевич, как на это отреагировал профильный комитет Госдумы?

 — Комитет написал запрос в прокуратуру, Росприроднадзор, министру [Дмитрию] Кобылкину [глава Минприроды], премьеру Михаилу Мишустину. Началось расследование, подключилась местная прокуратура. Сейчас уже известны какие-то результаты. Там не усмотрели техногенного характера катастрофы. Расследование еще продолжается.

 Валуев рассказал, кто выступает против раздельного сбора мусора в России

Очень часто можно слышать, что в этом могли быть виноваты чиновники?

 — У нас регулярно что-то обсуждают. Я предпочитаю основываться на фактах. Туда поехала специальная комиссия с приборами и датчиками. Она брала пробы и проводила исследования. Там сейчас проходит мониторинг, поскольку нечто похожее произошло также неподалеку.

Валуев рассказал, кто выступает против раздельного сбора мусора в России

Мусоросборщики не хотят сортировать мусор

 — Вы являетесь сторонником реализации программы по раздельному сбору мусора. Когда в регионах уже начнется массово внедряться эта программа?

 — Под проект «экология» на закупку контейнеров для раздельного сбора были выделены средства в размере 3 млрд рублей. Это не окончательная сумма, сбор будет продолжаться. Есть определенные требования, которые должны выполнять субъекты. Речь идет об обязательном оборудовании самой площадки для контейнеров.

Валуев рассказал, кто выступает против раздельного сбора мусора в России

В то же время ситуация запущена даже в тех регионах, которые сегодня являются передовыми в этой области: Татарстан, Ленинградская и Московская области. Существует серьезная недостача этих контейнеров и несовершенство территориальных схем по работе с отходами. Но основная проблема не в контейнерах, а в том, что сама по себе переработка еще толком не оформлена как следует.

Часто отдельно собранный мусор в итоге оказывается все равно на полигонах. Региональные операторы не любят заниматься раздельным сбором мусора, потому что для них это не является целью. Это связано с тем, что раздельный сбор мусора должен уменьшать региональный тариф на вывоз ТКО (твердые бытовые отходы. — Прим. ФАН) для населения.

Валуев рассказал, кто выступает против раздельного сбора мусора в России

Однако в единичных случаях товарищество собственников жилья находит общий язык с региональным оператором, снижая тариф для конкретного многоквартирного дома. В законе все прописано, но заниматься этим сам региональный оператор по вполне понятной причине не хочет. Сегодня рекуператоры превратились в монопольных держателей услуг по вывозу и перемещению ТКО от контейнерной площадки до мусорного полигона.

 — Планируется ли как-то изменить подход работы региональных операторов?

 — Они неохотно на это идут.

 — Готовы ли россияне к раздельному сбору мусора?

 — Как показывает практика, готовы очень многие жители больших городов. Переработчики встречаются с огромными проблемами даже в сборах ПЭТ упаковки (тара из пластика. — Прим. ФАН), поскольку добиться однородности фракции очень сложно. Когда эта упаковка приходит на завод, ее все равно приходится пересортировывать. Оборудование ломается из-за того, что люди в бутылки складывают какой-то металл, который попадает на щетки, измельчающие фракцию. И эти щетки — очень дорогостоящее оборудование — выходят из строя. Я думаю, за границей то же самое случается. Это нельзя рассматривать как факт злонамеренной порчи имущества.

Экополиция — не решение вопроса

 — Два года назад вы предлагали создать экологическую полицию для борьбы с браконьерством. Что с этой инициативой?

 — В функции экополиции входили бы не просто вопросы браконьерства, но и вопросы бытового замусоривания окружающей среды со стороны физических лиц. В принципе Росприроднадзор имеет инспекторский состав, который работает на износ. Но борьба в основном идет с загрязнителями, которыми обычно выступают юридические лица. Экополиция могла бы больше следить за выполнением определенных требований к окружающей среде со стороны физических лиц.

Валуев рассказал, кто выступает против раздельного сбора мусора в России

К сожалению, мы вынуждены констатировать, что к каждому берегу или водоему экополицейского не представишь. Этот орган не стал бы глобальным решением вопроса. «Разруха не в клозетах, а в головах», как говорил профессор Преображенский. Когда какое-то производство наносит вред окружающей среде, усматривается экономическая составляющая. Если люди приехали на машине и оставляют горы мусора на водоеме, то выгоды никакой, а обычная лень.

 — Насколько серьезен ущерб от браконьерства?

 — Он исчисляется миллиардами. По самым скромным подсчетам, объем легальной и нелегальной добычи диких животных соотносится где-то 50/50. Это очень большие цифры.

Валуев рассказал, кто выступает против раздельного сбора мусора в России

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