 Валуев рассказал, кто выступает против раздельного сбора мусора в России

Экология Россия постоянно находится под угрозой. Техногенные катастрофы, горы мусора, браконьерство — все это сказывается на природе нашей страны. Как обстоят дела с решением этих проблем, корреспондент ФАН обсудил с первым зампредом комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николаем Валуевым.

Катастрофа на Дальнем Востоке. Виноваты чиновники?

— В начале октября во всех средствах массовой информации появились шокирующие кадры о выбросе на берег Халактырского пляжа на Камчатке мертвой рыбы, осьминогов, крабов, нерп и других морских животных. Николай Сергеевич, как на это отреагировал профильный комитет Госдумы?

— Комитет написал запрос в прокуратуру, Росприроднадзор, министру [Дмитрию] Кобылкину [глава Минприроды], премьеру Михаилу Мишустину. Началось расследование, подключилась местная прокуратура. Сейчас уже известны какие-то результаты. Там не усмотрели техногенного характера катастрофы. Расследование еще продолжается.

— Очень часто можно слышать, что в этом могли быть виноваты чиновники?

— У нас регулярно что-то обсуждают. Я предпочитаю основываться на фактах. Туда поехала специальная комиссия с приборами и датчиками. Она брала пробы и проводила исследования. Там сейчас проходит мониторинг, поскольку нечто похожее произошло также неподалеку.

Мусоросборщики не хотят сортировать мусор

— Вы являетесь сторонником реализации программы по раздельному сбору мусора. Когда в регионах уже начнется массово внедряться эта программа?

— Под проект «экология» на закупку контейнеров для раздельного сбора были выделены средства в размере 3 млрд рублей. Это не окончательная сумма, сбор будет продолжаться. Есть определенные требования, которые должны выполнять субъекты. Речь идет об обязательном оборудовании самой площадки для контейнеров.

В то же время ситуация запущена даже в тех регионах, которые сегодня являются передовыми в этой области: Татарстан, Ленинградская и Московская области. Существует серьезная недостача этих контейнеров и несовершенство территориальных схем по работе с отходами. Но основная проблема не в контейнерах, а в том, что сама по себе переработка еще толком не оформлена как следует.

Часто отдельно собранный мусор в итоге оказывается все равно на полигонах. Региональные операторы не любят заниматься раздельным сбором мусора, потому что для них это не является целью. Это связано с тем, что раздельный сбор мусора должен уменьшать региональный тариф на вывоз ТКО (твердые бытовые отходы. — Прим. ФАН) для населения.

Однако в единичных случаях товарищество собственников жилья находит общий язык с региональным оператором, снижая тариф для конкретного многоквартирного дома. В законе все прописано, но заниматься этим сам региональный оператор по вполне понятной причине не хочет. Сегодня рекуператоры превратились в монопольных держателей услуг по вывозу и перемещению ТКО от контейнерной площадки до мусорного полигона.

— Планируется ли как-то изменить подход работы региональных операторов?

— Они неохотно на это идут.

— Готовы ли россияне к раздельному сбору мусора?

— Как показывает практика, готовы очень многие жители больших городов. Переработчики встречаются с огромными проблемами даже в сборах ПЭТ упаковки (тара из пластика. — Прим. ФАН), поскольку добиться однородности фракции очень сложно. Когда эта упаковка приходит на завод, ее все равно приходится пересортировывать. Оборудование ломается из-за того, что люди в бутылки складывают какой-то металл, который попадает на щетки, измельчающие фракцию. И эти щетки — очень дорогостоящее оборудование — выходят из строя. Я думаю, за границей то же самое случается. Это нельзя рассматривать как факт злонамеренной порчи имущества.

Экополиция — не решение вопроса

— Два года назад вы предлагали создать экологическую полицию для борьбы с браконьерством. Что с этой инициативой?

— В функции экополиции входили бы не просто вопросы браконьерства, но и вопросы бытового замусоривания окружающей среды со стороны физических лиц. В принципе Росприроднадзор имеет инспекторский состав, который работает на износ. Но борьба в основном идет с загрязнителями, которыми обычно выступают юридические лица. Экополиция могла бы больше следить за выполнением определенных требований к окружающей среде со стороны физических лиц.

К сожалению, мы вынуждены констатировать, что к каждому берегу или водоему экополицейского не представишь. Этот орган не стал бы глобальным решением вопроса. «Разруха не в клозетах, а в головах», как говорил профессор Преображенский. Когда какое-то производство наносит вред окружающей среде, усматривается экономическая составляющая. Если люди приехали на машине и оставляют горы мусора на водоеме, то выгоды никакой, а обычная лень.

— Насколько серьезен ущерб от браконьерства?

— Он исчисляется миллиардами. По самым скромным подсчетам, объем легальной и нелегальной добычи диких животных соотносится где-то 50/50. Это очень большие цифры.