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Реконструкция гидроузлов на Тезе обеспечит водой 80 тысяч местных жителей

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Реконструкция гидроузлов на Тезе обеспечит водой 80 тысяч местных жителей

Реконструкция гидроузлов на Тезе гарантирует водообеспечение 80 тысяч жителей в Ивановской области, передает корреспондент ФАН.

В рамках реализации ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» восстановлены и введены в эксплуатацию четыре гидроузла Тезянской шлюзованной системы (ТШС). Кроме того, анонсируется строительство дополнительного сооружения.

Теза протекает по территории шести районов Ивановского региона и впадает в Клязьму на границе с Владимирской областью. Колебания уровня воды в водоеме составляют до шести метров — в зависимости от сезона.

Тезянская шлюзованная система построена в начале XIX века и имеет огромное значение не только в обеспечении водоснабжения промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных объектов шести районов Ивановской области, но и в формировании экологической обстановки в бассейне реки Тезы. Она поддерживает стабильность уровня воды. Система состоит из пяти гидроузлов, каждый из которых включает в себя водосливную плотину и шлюзовую камеру.

ТШС представляет собой ступенчатую гидросистему, контролирующую уровень воды в Тезе. Неполадки в работе системы могут привести к нарушению водного баланса на землях, расположенных в междуречье Волги и Клязьмы. Реконструкция гидроузлов проводится около 20 лет в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации». После завершения работы над проектами будет решен вопрос не только с питьевой водой для населения, но и с угрозой затопления сельскохозяйственных земель и поселений.

«От гидроузлов и плотин Тезянской шлюзовой системы зависит водообеспечение порядка 80 тысяч человек, проживающих на прилегающих землях и в городе Шуя, — сообщила журналистам главный инженер филиала ФГБВУ «Центррегионводхоз» Екатерина Осипова. — За 180 лет эксплуатации изменилось не только состояние сооружений, но и экология территории. Реконструкция первого, второго, третьего и четвертого гидроузлов проводится в рамках федеральной целевой программы последние 20 лет. И сейчас все эти конструкции — железобетонные. Что касается пятого гидроузла, то заменить его нет возможности в силу того, что он признан памятником культурного наследия регионального значения, достопримечательностью, и все конструкции сохраняются в первозданном виде. Его состояние мы поддерживаем посредством проведения текущих и капитальных ремонтов».

Хронологически первый гидроузел введен в эксплуатацию в 2009 году. На его реконструкцию было затрачено почти 53 млн рублей. Следующим в 2011 году привели в порядок четвертый гидроузел (на работы затрачено порядка 137 млн рублей). А в 2019 году завершена реконструкция второго и третьего гидроузлов. В общей сложности на реализацию проекта ушло более 320 млн рублей. В рамках работ по восстановлению сооружений реконструировались и плотины, и шлюзовые камеры.

«Несмотря на то, что шлюзование по реке Тезе прекратилось, от шлюзовых камер мы отказаться не можем, — пояснила инженер. — Сейчас они у нас используются в качестве каналов, через которые идет сброс паводковых вод, а также задействованы во время ремонтных работ на плотинах».

Все работы, запланированные в рамках ФЦП, завершены в срок, объекты своевременно введены в эксплуатацию. В настоящее время рассматривается вопрос о строительстве нового дополнительного сооружения. Ведь в нескольких километрах ниже пятого гидроузла Теза впадает в Клязьму, и во время обильных весенних паводков подпор воды направляется вверх по течению. В такие периоды пятый гидроузел не справляется с нагрузкой.

Новое сооружение, включающее и шлюзовые камеры, и плотину, позволит сдерживать подпор воды круглый год, ведь с учетом деревянного исполнения пятого гидроузла, по условиям эксплуатации, его необходимо разбирать на зиму. Новое современное сооружение позволит контролировать ситуацию без перебоев. Примерная стоимость работ составит порядка 350 млн рублей.

В 2021 году планируется начать разработку проекта, она займет два года с учетом действующего законодательства. Помимо стандартных мероприятий намечено проведение экологической экспертизы.

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