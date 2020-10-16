Эксперт назвал ключевые навыки, за которые будут ценить IT–специалистов

Москва, 16 октября. Анализ больших данных, мобильность и информационная безопасность станут одними из ключевых навыков, за которые будут ценить специалистов IT–сферы. Об этом рассказал член Центрального штаба ОНФ, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.

«Пять ключевых навыков, которые станут актуальными в ближайшие 2-3 года: анализ больших данных, приложения для совместной работы, автоматизация и роботизация процессов, мобильность и информационная безопасность», — сказал он на круглом столе в рамках полуфинала всероссийского конкурса «Цифровой прорыв».

При этом только 3,5% IT- кадров Центральной и Восточной Европы соответствуют современным требованиям к квалификации, отметил Плуготаренко.

«Что касается России, то она находится в лидерах по количеству компаний, где цифровая трансформация перешла на продвинутый этап — 15,5%. Около 80% составляют компании, в которых цифровая трансформация находится на ранней стадии», — пояснил эксперт.

По мнению Сергея Плуготаренко, чтобы сотрудники соответствовали новым требованиям, их нужно переквалифицировать. При этом особое внимание следует уделить способности к самоорганизации, умению быстро адаптироваться, выстраивать эффективную коммуникацию при общении онлайн.

Конкурс «Цифровой прорыв» — масштабное соревнование для профессионалов в сфере цифровой экономики. Он реализуется в рамках национального проекта «Образование». Цель данного мероприятия — поиск новых кадров для цифровой экономики по всей России.

Первый конкурс стартовал в апреле 2019 года. Задания для конкурсантов готовили федеральные и региональные министерства, Счетная палата РФ, Ростелеком, Федеральная налоговая служба, Росстат, ПАО «Газпром нефть», госкорпорация «Росатом», МТС и «Мегафон». Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. Второй конкурс начался в марте 2020 года.